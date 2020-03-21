Большие выпуски с Антоном Птушкиным: роскошь, богатство и золотая жизнь в Дубаях

Эксклюзив 21 марта 2020 18:00 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: роскошь, богатство и золотая жизнь в Дубаях
Большие выпуски с Антоном Птушкиным на канале 1+1

22 марта в 10:45 на канале 1+1 состоится премьера тревел-шоу “Большие выпуски с Антоном Птушкиным”.

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В первом выпуске нового тревел-шоу “Большие выпуски с Антоном Птушкиным”, премьера которого состоится 22 марта в 10:45 на канале «1+1», харизматичный ведущий Антон Птушкин откроет для зрителей крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай.

Дубай является одним из богатейших и наиболее динамично развивающихся городов на планете, который стремится во всем быть первым. За последние пару десятков лет город территориально увеличился в несколько раз. Он растет настолько быстро, что топографы даже не успевают добавлять новые места на карту. За 20 лет здесь построили около 2 тысяч небоскребов, а недвижимость в Дубае стабильно увеличивается в цене. Сегодня это супер современный, технологичный и дорогой город. 

В первом большом выпуске путешественник и тревел-документалист Антон Птушник проведет экскурсию по роскошной жизни Дубая, который поразит зрителя своей футуристической архитектурой и грандиозными небоскребами. 

ТОП-5 фактов о богатстве и роскоши жизни в Дубае в “Больших выпусках с Антоном Птушкным” 

Автомобили.

Первый признак богатства - это машины. Хотя в 1968 году в Дубае было зарегистрировано всего лишь 13 авто, сегодня на 2,5 миллионов человек населения города приходится более 150 тысяч машин самых элитных и дорогостоящих марок. Антон Птушкин покажет брендовые салоны авто, а также самые яркие и необычные суперкары Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Rolls Royce и Jeep просто на улицах города. Кроме того, ведущий расскажет впечатляющий факт: за сколько миллионов долларов в Дубае был продан самый дорогой автомобильный номер с одной цифрой.   

Золотой рынок.

Одна из местных достопримечательностей Дубай - это золотой рынок. Местные миллионеры очень любят и ценят золото, поэтому готовы тратить на украшения целое состояние. На рынке Антон Птушкин найдет множество самых дорогих вещей, часы Rolex, а также покажет самое большое золотое кольцо в мире весом в 58 кг. 

Отели.  

Дубайские отели считаются вторыми по дороговизне в мире. Самая знаменитая гостиница Дубая - Бурдж-эль-Араб, более известная как “Парус”. И это единственный во всем мире 7-звездочный отель, в интерьере которого использовано 1800 квадратных метров 24-каратного сусального золота. Чтобы снять номер в этой гостинице, придется отдать минимум 1000 долларов за ночь. 

Искусственные острова.

В Дубае руками человека создали целый архипелаг искусственных островов “Palm Islands”. На них находятся дорогие отели, резиденции и более 5 тысяч частных особняков. 

Плавучая вилла.

Шик и роскошь по-дубайски можно будет увидеть также во время экскурсии Антона Птушкина по необычной плавучей вилле. В огромной особняке, который свободно передвигается по водам Персидского залива, есть даже огромный джакузи и впечатляющая воображение подводная комната.  

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Кроме того, в премьерном выпуске путешественник покажет ночную жизнь города и шоу фонтанов, террасу с лучшей смотровой площадкой, озера в пустыне и невероятной красоты закат над барханами. Больше о жизни Дубай смотрите уже 22 марта в 10:45 в новом тревел-шоу “Большие выпуски с Антоном Птушкиным” на канале «1+1».

Все фото предоставлены пресс-службой канала 1+1.

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