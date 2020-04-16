Супермама с Дмитрием Карпачевым: важно ли соблюдать порядок дома
16 апреля на СТБ выйдет 8 выпуск проекта Супермама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
Заключительной героиней второй недели проекта стала мама-программистка Женя. «Я ленивая мама! В жизни у меня четкие приоритеты: лучше то время, которое остальные хозяйки тратят на уборку и готовку, я проведу с собственными детьми», - считает Женя.
Еще на первой встрече мамочек в понедельник Женя открыто всем заявила, что не любит убирать, а ее дети спокойно могут поужинать фастфудом. Для их семьи это в порядке вещей.
Во время ревизии остальные участницы будут крайне впечатлены условиями, в которых привыкла жить эта семья. Но может для того, чтобы растить детей счастливыми, чистота абсолютно неважна?
Что нужно детям Жени для счастья, и кто станет Супермамой на этой неделе, увидим 16 апреля в 18:00 на канале СТБ.