Супермама с Дмитрием Карпачевым: важно ли соблюдать порядок дома

16 апреля на СТБ выйдет 8 выпуск проекта Супермама.

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Заключительной героиней второй недели проекта стала мама-программистка Женя. «Я ленивая мама! В жизни у меня четкие приоритеты: лучше то время, которое остальные хозяйки тратят на уборку и готовку, я проведу с собственными детьми», - считает Женя.

Еще на первой встрече мамочек в понедельник Женя открыто всем заявила, что не любит убирать, а ее дети спокойно могут поужинать фастфудом. Для их семьи это в порядке вещей.

«Мне не нравится, когда мне говорят, что у меня грязные дети. Они у меня вымытые! Просто если в течение дня на одежде появились какие-то пятнышки, я не вижу в этом ничего плохого!», - говорит мама-программист.

Во время ревизии остальные участницы будут крайне впечатлены условиями, в которых привыкла жить эта семья. Но может для того, чтобы растить детей счастливыми, чистота абсолютно неважна?

Что нужно детям Жени для счастья, и кто станет Супермамой на этой неделе, увидим 16 апреля в 18:00 на канале СТБ.