Супермама с Дмитрием Карпачевым: как совмещать материнство и бизнес

14 апреля 2020 13:45 Александр Кива
Супермама с Дмитрием Карпачевым: как совмещать материнство и бизнес
Супермама с Дмитрием Карпачевым: как совмещать материнство и бизнес

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

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Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

После интеллектуалки Ирен к себе в гости приглашает мама-карьеристка Катя. «Я Супермама, потому что мне 27 лет, у меня двое детей, два бизнеса. И я успеваю все!» - говорит участница.

Правда, еще у Кати есть две няни, которые 6 дней в неделю проводят время с детьми. Чтобы знать, как прошел день у двухмесячной дочки, нянечки отчитываются Кате в смс-сообщениях. О том, как дети болеют, когда ребенок плачет, когда впервые пошел – тоже пишут в вайбер. Поэтому, считает Катя, она ничего в жизни собственных детей не пропускает.

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«Я пришла в этот проект, чтобы доказать женщинам, что они могут быть красивыми, женственными мамами, и при этом бизнес-вумен», - говорит карьеристка.

Действительно ли Катя может считать себя Супермамой, увидим 14 апреля в 18:00 на канале СТБ.

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