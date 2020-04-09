Супермама: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 09.04.2020)
9 апреля на канале СТБ вышел 4 выпуск шоу Супермама.
Галина суровый педагог. Она ведет себя строго не только с учениками, но также и с домашними. Её трехлетней дочери запрещено вести себя немного громче, чем совсем тихо. А мужу нельзя опаздывать домой с работы даже на пять минут. Любая мелочь должна быть под контролем у Галины, иначе всем несдобровать. Но правда ли нужна такая строгость, чтобы всей семье было хорошо? И главный вопрос, кто из четверки участниц станет Супермамой на этой неделе?
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