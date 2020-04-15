Супермама: - 7 выпуск: домохозяйка Оля старается казаться счастливее, чем она есть

15 апреля на СТБ выйдет 7 выпуск проекта Супермама.

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Третья мама Оля с гордостью носит звание домохозяйки. Девушка утверждает, что уже с 16 лет переживала, буду ли у нее дети. А сейчас полностью посвящает себя им. Во время ревизии своих конкуренток Оля довольно категорично отзывалась об их быте и хозяйственности, так как у нее дома все идеально.

«Всю еду детям и мужу я готовлю сама. На два могу приготовить только суп, все остальные приемы пищи, что называется, из-под ножа. У нас всегда только свежеприготовленная и полезная еда», - рассказывает Оля.

Кроме того, девушке нравится убирать. Вся одежда в доме сложена по определенной системе. Все вымыто и выстирано. И по стандарту у нее сложены даже полиэтиленовые пакетики!

Действительно ли в семье Оли все настолько идеально, и счастлива ли она сама в мире домашнего хозяйства, увидим 15 апреля в 18:00 на канале СТБ.