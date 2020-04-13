Супермама с Дмитрием Карпачевым: как суровая дисциплина влияет на психику детей

13 апреля на канале СТБ зрители увидят 5 выпуск проекта Супермама.

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Первой мамочкой этой недели стала интеллектуалка Ирен, которая вместе с мужем растит двоих сыновей. В их семье считают, что в воспитании главное образование.

Мои сыновья, в возрасте 3 и 6 лет, посещают культурные мероприятия, ходят в театры, прочитали уже более 500 книг! - рассказывает Ирен.

Успеть все, что запланировала для мальчиков мама, помогает суровый режим и армейская дисциплина. Они просыпаются по графику, кушают, ходят на спортивные секции, читают книги и даже… ходят в туалет! Подробное расписание висит у них на холодильнике, и Ирен не дает возможности сбиться с ритма даже на пару минут.

«Если мы собираем конструктор, то только в зоне игр. Обедаем мы только за столом в кухне. В дом мы не заходим обутыми. Конечно, мы создаем правила и стараемся культивировать их в жизнь детей», - говорит мама об их семейном уставе.

Остается ли в графике мальчиков место для детства как такового, увидим 13 апреля в 18:00 на канале СТБ.