Супермама с Дмитрием Карпачевым: как суровая дисциплина влияет на психику детей
13 апреля на канале СТБ зрители увидят 5 выпуск проекта Супермама.
Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.
Первой мамочкой этой недели стала интеллектуалка Ирен, которая вместе с мужем растит двоих сыновей. В их семье считают, что в воспитании главное образование.
Мои сыновья, в возрасте 3 и 6 лет, посещают культурные мероприятия, ходят в театры, прочитали уже более 500 книг! - рассказывает Ирен.
«Если мы собираем конструктор, то только в зоне игр. Обедаем мы только за столом в кухне. В дом мы не заходим обутыми. Конечно, мы создаем правила и стараемся культивировать их в жизнь детей», - говорит мама об их семейном уставе.
Остается ли в графике мальчиков место для детства как такового, увидим 13 апреля в 18:00 на канале СТБ.