Супермама с Дмитрием Карпачевым: неужели героиня 4 выпуска – Гитлер в юбке?
С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.
Заключительной фигурой этой недели стала мама-педагог Галина. «Я люблю порядок во всем. И чтобы всегда все было по-моему, поэтому стараюсь контролировать все», - говорит участница. Галина держит в кулаке и мужа. Тот каждый месяц исправно отдает жене всю зарплату. Как говорит Галина, им всем так удобно.
Вместе они воспитывают 3-летнюю дочь Маргариту. Как признается участница, ребенок растет в строгости. «Я идеальная мама, потому что я для своей дочки авторитет», - считает Галя.
Одобряет ли тотальный контроль в семье Дмитрий Карпачев, увидим в четверг, 8 апреля, в 18:00 на канале СТБ.