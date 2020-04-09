Супермама с Дмитрием Карпачевым: неужели героиня 4 выпуска – Гитлер в юбке?

9 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Супермама с Дмитрием Карпачевым: неужели героиня 4 выпуска – Гитлер в юбке?
Супермама с Дмитрием Карпачевым: неужели героиня 4 выпуска – Гитлер в юбке?

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

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Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Заключительной фигурой этой недели стала мама-педагог Галина. «Я люблю порядок во всем. И чтобы всегда все было по-моему, поэтому стараюсь контролировать все», - говорит участница. Галина держит в кулаке и мужа. Тот каждый месяц исправно отдает жене всю зарплату. Как говорит Галина, им всем так удобно.

Вместе они воспитывают 3-летнюю дочь Маргариту. Как признается участница, ребенок растет в строгости. «Я идеальная мама, потому что я для своей дочки авторитет», - считает Галя.

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Галина авторитет не только для дочери, но и для своего мужа. Если, к своему несчастью, он задерживается с работы хотя бы на 10 минут, ему тут же предстоит отчитаться перед женой.

Одобряет ли тотальный контроль в семье Дмитрий Карпачев, увидим в четверг, 8 апреля, в 18:00 на канале СТБ.

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