Супермама: смотреть онлайн 3 выпуск (эфир от 08.04.2020)

8 апреля на канале СТБ вышел 3 выпуск шоу Супермама.

Смотрите в 3 выпуске шоу Супермама

Мать-одиночка Александра считает себя очень умной и красивой женщиной, чей потенциал еще только предстоит раскрыть. Сейчас Саша в декрете, но она продолжает преподавать английский язык. Она мечтает встретить мужчину, который сможет обеспечить ее и детей.

Саша расскажет остальным участницам в 3 выпуске шоу Супермама, как она осталась одна с тремя детьми. В один прекрасный момент женщина собрала все вещи мужа и просто выставила его за дверь! По словам Саши, мужчина совершенно не помогал ей, был никудышным отцом и скупердяем. Рассказ женщины удивит остальных мам. Если муж Александры был настолько невыносимым, то зачем она оставалась с ним целых 7 лет и родила ему троих детей? Какие воспоминания заставят Сашу расплакаться? Узнайте прямо сейчас в 3 выпуске шоу Супермама!

В каких условиях живут дети Александры?

Результаты проверки

После расставания с мужем Саша переехала жить к маме. Участницы увидят, в какой тесноте живет большая семья. Старшие дочери Александры спят на раскладушках в комнате бабушки, а их мама живет в отдельной комнате с младшеньким Саймоном. Мама Саши мечтает о том дне, когда дочь удачно выйдет замуж и наконец-то съедет, ведь в доме совершенно нет места для такой толпы!

Участницы 1 сезона Супермамы проведут ревизию в квартире Александры и ужаснутся: на кухне толстым слоем лежит пыль, а холодильник забит покупными соусами. Дальше – больше. Саша признается, что у нее совершенно нет времени заниматься развитием детей. Она не водит девочек на кружки и даже не учит их английскому. Зато у нее есть время на то, чтобы ходить на свидания. Саша постоянно сидит на сайтах знакомств и ищет себе идеального мужчину. Бывает даже такое, что она уезжает на несколько дней, чтобы встретиться с новым ухажером!

Что возмутит остальных участниц проекта больше всего? И какой подарок они сделают Саше в конце дня?

3 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.