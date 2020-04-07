Супермама с Дмитрием Карпачевым: эко-мама научит природному материнству

7 апреля 2020 12:00 Александр Кива
Супермама с Дмитрием Карпачевым: эко-мама научит природному материнству
Супермама с Дмитрием Карпачевым: эко-мама научит природному материнству

С понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

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Каждый день 4 участницы ходят ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

На этой неделе первой участницей стала Барби-мама Анастасия. Во вторник же к себе в гости приглашает эко-мама Эля — биолог и приверженец природного материнства. Вместе с мужем они воспитывают двух дочерей, которым 4 и 7 лет.

«Я учу детей любить природу, объясняю наш окружающий мир. Мы вместе его исследуем, и нам это очень нравится», - говорит участница.

Эля дает своим детям самое ценное, что есть: все свое время. Они вместе ходят в парки, зоопарки, придумывают игры, учатся и развлекаются. Кроме того, в однокомнатной квартире нашлось место и собственному минизоопарку: у девочек живет попугай, кошка и собака.

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Но оказывается, что в доме Эли хорошо всем, кроме ее мужа. Мужчине даже пришлось уступить своим детям самое святое: супружескую кровать. На двухместном ложе мама спит со своими детьми, а муж – там, где найдет себе место в квартире.

Сможет ли мама вырастить счастливых дочерей, пожертвовав при этом собственными отношениями с мужем, увидим во вторник, 7 апреля, в 18:00 на канале СТБ.

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