Супермама с Дмитрием Карпачевым - премьера: кто стал первой участницей
6 апреля в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки будут соревноваться за звание самой лучшей.
Эффектная блондинка Настя называет себя Барби-мамой, и именно к ней первой придут в гости остальные участницы.
Настя вместе с мужем воспитывает свою дочь-куколку, которой даже имя дали соответствующее – Мальвина. Девочке скоро исполнится два года. И больше всего Настя вместе с ней любит переодеваться, наряжаться и делать селфи.
Внешний вид очень заботит Настю. «Женщина должны быть красивой и сексуальной для своего мужчины», - считает она. Также ей очень важно, как выглядит ее дочь, поэтому у двухлетней девочки огромный гардероб. У девочки полно игрушек, и родители ее очень любят.