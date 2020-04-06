Супермама с Дмитрием Карпачевым - премьера: кто стал первой участницей

6 апреля в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки будут соревноваться за звание самой лучшей.

С понедельника по четверг четыре участницы будут ходить друг к другу в гости. Они изучат особенности и методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

Эффектная блондинка Настя называет себя Барби-мамой, и именно к ней первой придут в гости остальные участницы.

Настя вместе с мужем воспитывает свою дочь-куколку, которой даже имя дали соответствующее – Мальвина. Девочке скоро исполнится два года. И больше всего Настя вместе с ней любит переодеваться, наряжаться и делать селфи.

Внешний вид очень заботит Настю. «Женщина должны быть красивой и сексуальной для своего мужчины», - считает она. Также ей очень важно, как выглядит ее дочь, поэтому у двухлетней девочки огромный гардероб. У девочки полно игрушек, и родители ее очень любят.

«Я безумно люблю свою дочь! Готова для нее делать все!» - говорит Настя. Мальвина действительно ни в чем не нуждается, кроме… развития. Родители просто не знали, что что с детьми нужно заниматься и сами по себе они ничему не научатся. Оказывается, почти в два года девочка не произносит ни слова и до сих пор ходит в подгузнике.