Супермама - 17 выпуск: как воспитывать сына после развода

4 мая 2020 12:00 Александр Кива
Супермама - 17 выпуск: как воспитывать сына после развода
Супермама: как воспитывать сына после развода

4 мая на канале СТБ выйдет 17 выпуск проекта Супермама.

МС понедельника по четверг в 18:00 Дмитрий Карпачев презентует свое новое психологическое реалити «Супермама» на телеканале СТБ. Каждую неделю четыре мамочки соревнуются за звание самой лучшей.

Каждый день четыре участницы ходят друг к другу в гости. Они изучают особенности и методы воспитания в семье, а потом оценивают каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

На пятой неделе первой встречает у себя мама-хулигана Алена. Девушка в своем сыне, прежде всего, воспитывает боевые качества. По ее мнению, главное, чтобы мальчик не плакал самостоятельно в углу, если его вдруг кто обидит.

«Сына я воспитываю без запретов и особых ограничений. Учу его постоять за себя уже в два года. Если его обидят, чтобы он не плакал, а давал сдачу. Даже если его обидит девочка, он даст сдачи. Я считаю, это правильно», - говорит мама-хулигана.

С отцом Артема Алена просто разошлась, они живут раздельно уже 8 месяцев. Но папа приезжает к сыну, и родители продолжаются общаться, хотя психологически развод еще не пережит.

«Мне больно до сих пор, но я стараюсь не показывать своих эмоций. Чувствую, что Тема все ощущает и переживает вместе со мной. Если я плачу, он подходит и обнимает меня», - рассказывает Алена.

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Все ли Алена делает правильно в своем воспитании сына, и действительно ли он растет нежным и сопереживающим, увидим 4 мая в 18:00 на канале СТБ.

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