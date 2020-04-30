Супермама: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 30.04.2020)

30 апреля на канале СТБ вышел 16 выпуск шоу Супермама.

Смотрите в 16 выпуске шоу Супермама

Неделя подходит к концу, а это значит: в проекте СТБ Супермама 1 сезон 16 выпуск от 30.04.2020 за желанный титул боролась последняя участница – мама тройни Анна. На первом знакомстве она удивила конкуренток своим отношением к дочерям. Мол, трое детей – это не такая трагедия, как мамы привыкли об этом говорить. Более того, Аня убеждает: у нее хватает времени на себя и самореализацию. Звучит как в сказке! Но как оно в действительности?

16 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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