Супермама: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.04.2020)

28 апреля 2020 17:15 Александр Кива
Супермама: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.04.2020)
Супермама: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 28.04.2020)

28 апреля на канале СТБ вышел 14 выпуск шоу Супермама.

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Смотрите в 14 выпуске шоу Супермама

Девиз 34-летней free-мамы и жены айтишника – не брать близко к сердцу все жизненные проблемы и не загонять себя в рамки, которые для общества норма. Именно по таким принципам Оля и ее муж воспитывают двоих детей – 7-летнего Семена и 5- летнюю Дарину. Для супругов важно, чтобы их кровинки росли гармоничными и счастливыми людьми со здоровой психикой. Участница проекта СТБ Супермама в 14 выпуске рассказала: она позитивно относится к европейской системе воспитания детей, а потому позволяет дочери и сыну все, что они хотят. Конечно кроме того, что может нести реальную угрозу для их жизни или здоровья. Однако удалось ли Оле адаптировать зарубежные методики воспитания к собственной жизни? 

14 выпуск шоу Супермама смотрите онлайн ПРЯМО ЗДЕСЬ.

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