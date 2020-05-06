Супермама - 19 выпуск: как стать для ребенка другом

6 мая на СТБ выйдет 19 выпуск проекта Супермама.

Эффектная и сексуальная Натали стала третьей участницей этой недели. Прежде всего, девушка впечатляет своим внешним видом, поэтому ее соперницам не терпится увидеть, какая она на самом деле мать.

Наталья воспитывает сына Луку. «Мы с ним друзья, можем после школы пойти в пиццерию. Просто как друзья общаемся, обсуждаем школу, его друзей. По поводу учебы я его никогда не ругаю. Считаю, что не всем быть профессорами», - делится девушка своими методами воспитания.