Супермама - 19 выпуск: как стать для ребенка другом
6 мая 2020 15:40
Супермама - 19 выпуск: как стать для ребенка другом
6 мая на СТБ выйдет 19 выпуск проекта Супермама.
Эффектная и сексуальная Натали стала третьей участницей этой недели. Прежде всего, девушка впечатляет своим внешним видом, поэтому ее соперницам не терпится увидеть, какая она на самом деле мать.
Наталья воспитывает сына Луку. «Мы с ним друзья, можем после школы пойти в пиццерию. Просто как друзья общаемся, обсуждаем школу, его друзей. По поводу учебы я его никогда не ругаю. Считаю, что не всем быть профессорами», - делится девушка своими методами воспитания.
Наталья построила собственную успешную карьеру. Она работает под псевдонимом DJ Madonna, и стала очень успешной в мире шоу-бизнеса и ночных вечеринок. Наталья часто работает по ночам, уезжает в разные города, а то и за пределы страны. Все это время сын девушки проводит с няней.
«Я считаю себя Супермамой, потому что мой сын сказал, что я самая лучшая мама в галактике. Я не знаю, что такое воспитывать. Я считаю, что нужно просто дружить и любить своих детей», - говорит Наташа.
Сможет ли няня заменить мальчику маму, и что о лояльном родительстве думает Дмитрий Карпачев, увидим 6 мая в 18:00 на канале СТБ.