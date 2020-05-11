Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

11 мая 2020 20:21 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Филин, канал Украина, 13:30, 15:30 - ПРЕМЬЕРА!

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По сюжету сериала «Филин» – работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений.

А также смотрите:

  • 06:25 Т/с "Папаньки" СТБ
  • 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
  • 11:00 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер
  • 11:40 Т/с "Охотники за древностями" К1
  • 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 14:05 Т/с "Пес" ICTV
  • 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
  • 15:40 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV 
  • 16:00 История одного преступления Украина
  • 16:30 Танька и Володька ТЕТ 
  • 17:00 "Ветер любви" 1+1
  • 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 20:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
  • 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Робокоп - 2, 15:15, канал 2+2

Робот — полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта. На этот раз ему предстоит уничтожить фабрику, которая незаконно производит новый вид наркотиков, а также сразиться с роботом — убийцей, созданным в секретной лаборатории, чтобы убрать Робокопа.

А также смотрите:

  • 10:20 Х/ф "Спасти рядового Райана" ICTV
  • 10:50 Х/ф "Цена бессмертия" Новый канал
  • 11:00 Х/ф "Доверие" НТН
  • 12:30 Х/ф "Соблазнитель" К1
  • 13:05 Х/ф "Титан" Новый канал 
  • 13:25 Х/ф "Робокоп" 2+2
  • 16:45 Х/ф "План побега" ICTV 
  • 21:10 Х/ф "Виктор Франкенштейн" Новый канал  
  • 22:20 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем" 1+1
  • 23:10 Х/ф "Последний убийца драконов" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Кто против блондинок, 19:00, Новый канал

Леди Ле станет на место участника в шоу «Кто против блондинок?». И будет соревноваться в интеллекте и изобретательности с 43-ю блондинами!

 — Сегодня меня уволили из проекта «Кто против блондинок» и поставили ведущим вот этого, в очках – Володьку Шумко! – шутливо заявила Леся Никитюк. – Но хочу подчеркнуть: это одноразовая акция! 

Удастся ли Леси победить блондинов?

А также смотрите:

  • 09:00 "Орел и Решка. Шопинг" К1 
  • 09:20 Дети против звезд Новый канал 
  • 09:35 "Затерянный мир" 2+2 
  • 11:00 4 свадьбы ТЕТ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV 
  • 18:15 СуперМама СТБ 
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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