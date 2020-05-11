Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Филин, канал Украина, 13:30, 15:30 - ПРЕМЬЕРА!

По сюжету сериала «Филин» – работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений.

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06:25 Т/с "Папаньки" СТБ

10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

11:00 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер

11:40 Т/с "Охотники за древностями" К1

12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

14:05 Т/с "Пес" ICTV

14:50 Т/с "Папаньки" СТБ

15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

15:40 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

16:00 История одного преступления Украина

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:00 "Ветер любви" 1+1

17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

19:20 Т/с "Папаньки" СТБ

20:00 Танька и Володька ТЕТ

20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер

21:00 Т/с "Женские секреты" Украина

21:00 Танька и Володька ТЕТ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Робокоп - 2, 15:15, канал 2+2

Робот — полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта. На этот раз ему предстоит уничтожить фабрику, которая незаконно производит новый вид наркотиков, а также сразиться с роботом — убийцей, созданным в секретной лаборатории, чтобы убрать Робокопа.

А также смотрите:

10:20 Х/ф "Спасти рядового Райана" ICTV

10:50 Х/ф "Цена бессмертия" Новый канал

11:00 Х/ф "Доверие" НТН

12:30 Х/ф "Соблазнитель" К1

13:05 Х/ф "Титан" Новый канал

13:25 Х/ф "Робокоп" 2+2

16:45 Х/ф "План побега" ICTV

21:10 Х/ф "Виктор Франкенштейн" Новый канал

22:20 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем" 1+1

23:10 Х/ф "Последний убийца драконов" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Кто против блондинок, 19:00, Новый канал

Леди Ле станет на место участника в шоу «Кто против блондинок?». И будет соревноваться в интеллекте и изобретательности с 43-ю блондинами!

— Сегодня меня уволили из проекта «Кто против блондинок» и поставили ведущим вот этого, в очках – Володьку Шумко! – шутливо заявила Леся Никитюк. – Но хочу подчеркнуть: это одноразовая акция!

Удастся ли Леси победить блондинов?

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