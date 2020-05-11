Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Филин, канал Украина, 13:30, 15:30 - ПРЕМЬЕРА!
А также смотрите:
- 06:25 Т/с "Папаньки" СТБ
- 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 11:00 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер
- 11:40 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 14:05 Т/с "Пес" ICTV
- 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ
- 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 15:40 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 16:00 История одного преступления Украина
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:00 "Ветер любви" 1+1
- 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Робокоп - 2, 15:15, канал 2+2
Робот — полицейский продолжает патрулировать улицы Детройта. На этот раз ему предстоит уничтожить фабрику, которая незаконно производит новый вид наркотиков, а также сразиться с роботом — убийцей, созданным в секретной лаборатории, чтобы убрать Робокопа.
А также смотрите:
- 10:20 Х/ф "Спасти рядового Райана" ICTV
- 10:50 Х/ф "Цена бессмертия" Новый канал
- 11:00 Х/ф "Доверие" НТН
- 12:30 Х/ф "Соблазнитель" К1
- 13:05 Х/ф "Титан" Новый канал
- 13:25 Х/ф "Робокоп" 2+2
- 16:45 Х/ф "План побега" ICTV
- 21:10 Х/ф "Виктор Франкенштейн" Новый канал
- 22:20 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем" 1+1
- 23:10 Х/ф "Последний убийца драконов" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 12 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Кто против блондинок, 19:00, Новый канал
Леди Ле станет на место участника в шоу «Кто против блондинок?». И будет соревноваться в интеллекте и изобретательности с 43-ю блондинами!
— Сегодня меня уволили из проекта «Кто против блондинок» и поставили ведущим вот этого, в очках – Володьку Шумко! – шутливо заявила Леся Никитюк. – Но хочу подчеркнуть: это одноразовая акция!
Удастся ли Леси победить блондинов?
А также смотрите:
- 09:00 "Орел и Решка. Шопинг" К1
- 09:20 Дети против звезд Новый канал
- 09:35 "Затерянный мир" 2+2
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 18:15 СуперМама СТБ
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1