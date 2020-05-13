Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00
Девушки находят на чердаке Книгу таинств и произносят над ее страницами заклинание. Волшебство начинается! Как подействовала магическая сила заклинания? Из чаровниц, способных вскружить голову любому мужчине, сестры превращаются в настоящих чародеек!
А также смотрите:
- 13:30 Т/с "Филин" канал Украина
- 14:15 Т/с "Пес" ICTV
- 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ
- 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 16:00 История одного преступления Украина
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:00 "Ветер любви" 1+1
- 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Ночь в музее - 3, 15:45, канал 2+2
Сила пластины Акменра, много лет оживляющая экспонаты музея естественной истории, вдруг начала иссякать. Для того, чтобы найти причину разрушения пластины, охранник Ларри Дейли вместе со своими друзьями решил отправиться в Британский музей в Лондоне. Там он хочет найти отца Акменра — великого фараона и создателя пластины, ведь только он может предотвратить коррозию магического артефакта и спасти экспонаты от гибели. На пути к гробнице фараона героям предстоит объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей навсегда.
А также смотрите:
- 13:05 Х/ф "Дом странных детей мисс Сапсан" Новый канал
- 13:50 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2
- 14:00 Х/ф "Родительский беспредел" ТЕТ
- 15:45 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2
- 17:00 Х/ф "План побега-2" ICTV
- 20:50 Х/ф "Годзилла" Новый канал
- 22:30 Х/ф "Особо опасен" 1+1
- 23:20 Х/ф "Моя девушка – монстр" Новый канал
- 23:50 Х/ф "Соблазнитель" К1
Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Супермама, 18:15, СТБ
Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание "Супермамы". Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание "Супермама".
А также смотрите:
- 12:40 МастерШеф, СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 15:30 Кто сверху? Новый канал
- 15:40 Хата на тата, СТБ
- 17:30 4 свадьбы, ТЕТ
- 19:00 Суперинтуиция, Новый канал
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1