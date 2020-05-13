Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

13 мая 2020 12:48 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00

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Три сестры живут в Сан-Франциско в доме своей почившей бабушки. Они — прирожденные ведьмы. Все предки сестер Холливелл по женской линии были ворожеями. Судьба Прю, Пайпер и Фиби предопределена. Сестры должны принять ведьминский сан и навсегда отказаться от походов в церковь.

Девушки находят на чердаке Книгу таинств и произносят над ее страницами заклинание. Волшебство начинается! Как подействовала магическая сила заклинания? Из чаровниц, способных вскружить голову любому мужчине, сестры превращаются в настоящих чародеек!

А также смотрите:

  • 13:30 Т/с "Филин" канал Украина
  • 14:15 Т/с "Пес" ICTV
  • 14:50 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
  • 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV 
  • 16:00 История одного преступления Украина
  • 16:30 Танька и Володька ТЕТ 
  • 17:00 "Ветер любви" 1+1
  • 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:20 Т/с "Папаньки" СТБ 
  • 20:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
  • 21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Ночь в музее - 3, 15:45, канал 2+2

Сила пластины Акменра, много лет оживляющая экспонаты музея естественной истории, вдруг начала иссякать. Для того, чтобы найти причину разрушения пластины, охранник Ларри Дейли вместе со своими друзьями решил отправиться в Британский музей в Лондоне. Там он хочет найти отца Акменра — великого фараона и создателя пластины, ведь только он может предотвратить коррозию магического артефакта и спасти экспонаты от гибели. На пути к гробнице фараона героям предстоит объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей навсегда.

А также смотрите:

  • 13:05 Х/ф "Дом странных детей мисс Сапсан" Новый канал  
  • 13:50 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2
  • 14:00 Х/ф "Родительский беспредел" ТЕТ 
  • 15:45 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2
  • 17:00 Х/ф "План побега-2" ICTV
  • 20:50 Х/ф "Годзилла"  Новый канал 
  • 22:30 Х/ф "Особо опасен" 1+1
  • 23:20 Х/ф "Моя девушка – монстр" Новый канал 
  • 23:50 Х/ф "Соблазнитель" К1

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Супермама, 18:15, СТБ

Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание "Супермамы". Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание "Супермама".

А также смотрите:

  • 12:40 МастерШеф, СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV 
  • 15:30 Кто сверху? Новый канал
  • 15:40 Хата на тата, СТБ
  • 17:30 4 свадьбы, ТЕТ
  • 19:00 Суперинтуиция, Новый канал
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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