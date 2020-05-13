Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00

Три сестры живут в Сан-Франциско в доме своей почившей бабушки. Они — прирожденные ведьмы. Все предки сестер Холливелл по женской линии были ворожеями. Судьба Прю, Пайпер и Фиби предопределена. Сестры должны принять ведьминский сан и навсегда отказаться от походов в церковь.Девушки находят на чердаке Книгу таинств и произносят над ее страницами заклинание. Волшебство начинается! Как подействовала магическая сила заклинания? Из чаровниц, способных вскружить голову любому мужчине, сестры превращаются в настоящих чародеек!

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13:30 Т/с "Филин" канал Украина

14:15 Т/с "Пес" ICTV

14:50 Т/с "Папаньки" СТБ

15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

16:00 История одного преступления Украина

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:00 "Ветер любви" 1+1

17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

19:20 Т/с "Папаньки" СТБ

20:00 Танька и Володька ТЕТ

20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

21:00 Т/с "Ни шагу назад 2. На линии фронта" Интер

21:00 Т/с "Женские секреты" Украина

21:00 Танька и Володька ТЕТ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Ночь в музее - 3, 15:45, канал 2+2

Сила пластины Акменра, много лет оживляющая экспонаты музея естественной истории, вдруг начала иссякать. Для того, чтобы найти причину разрушения пластины, охранник Ларри Дейли вместе со своими друзьями решил отправиться в Британский музей в Лондоне. Там он хочет найти отца Акменра — великого фараона и создателя пластины, ведь только он может предотвратить коррозию магического артефакта и спасти экспонаты от гибели. На пути к гробнице фараона героям предстоит объединиться с британскими экспонатами и рискнуть всем, чтобы восстановить золотую пластину до того, как Ларри потеряет своих друзей навсегда.

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13:05 Х/ф "Дом странных детей мисс Сапсан" Новый канал

13:50 Х/ф "Ночь в музее 2" 2+2

14:00 Х/ф "Родительский беспредел" ТЕТ

15:45 Х/ф "Ночь в музее 3" 2+2

17:00 Х/ф "План побега-2" ICTV

20:50 Х/ф "Годзилла" Новый канал

22:30 Х/ф "Особо опасен" 1+1

23:20 Х/ф "Моя девушка – монстр" Новый канал

23:50 Х/ф "Соблазнитель" К1

Что посмотреть по ТВ 13 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Супермама, 18:15, СТБ

Еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание "Супермамы". Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье, самореализацию мамы и другие моменты. Дмитрий Карпачев будет комментировать поступки мам, давать практические советы по воспитанию детей, а также отдаст свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание "Супермама".

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