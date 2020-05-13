Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

13 мая 2020 17:30 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Нарко: Мексика, НТН, 22:30

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Время действия 1980-е, самое время образования могущественного наркотического картеля Гвадалахары. Феликс Гальярдо решил объединить разрозненных независимых производителей и дилеров наркотиков Мексики и построить собственную криминальную империю. Всеми возможными методами и способами он пробивает себе дорогу в высший эшелон мафиозной власти. В это же время агент Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарена, получив повышение, переезжает с женой и маленьким сыном из Калифорнии в Гвадалахару. На новом месте он сталкивается с сильнейшим противником, и их противостояние затягивается на долгие годы.

А также смотрите:

  • 08:50 Т/с "Гримм" Новый канал 
  • 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
  • 11:05 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер 
  • 11:30 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV 
  • 12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер 
  • 13:30 Т/с "Филин" Украина
  • 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
  • 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV 
  • 15:30 Т/с "Филин" Украина
  • 16:00 История одного преступления Украина 
  • 16:30 Танька и Володька ТЕТ 
  • 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 
  • 17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1
  • 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:10 Т/с "Папаньки - 2" СТБ 
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2 
  • 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ 
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина 
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ
  • 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 21:20 Т/с "Один в поле воин" ICTV
  • 22:30 Т/с "Нарко: Мексика" НТН 
  • 22:40 Т/с "Папаньки - 2" СТБ 
  • 22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ 
  • 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Любовь без пересадок, 13:10, канал К1

Преуспевающий адвокат Антуан никогда не знал недостатка в женском внимании. Отправляясь по делам из Нью-Йорка в Париж, в самолете он оказывается в соседнем кресле с бывшей подругой Джули. Обреченные провести вместе семь долгих часов бывшие любовники успевают вспомнить былые обиды, все неприятности, доставленные друг другу, и понять, что их разрыв был ошибкой. Но успеют ли они эту ошибку исправить?

А также смотрите:

  • 09:45 Х/ф "Школа супергероев" Новый канал
  • 11:45 Х/ф "Белый плен" Новый канал 
  • 13:10 Х/ф "Любовь без пересадок" К1 
  • 14:00 Х/ф "Назад в будущее 2" ТЕТ 
  • 14:10 Х/ф "Морской пехотинец-3: Тыл" 2+2 
  • 14:20 Х/ф "Белоснежка: Страшная сказка" Новый канал 
  • 20:50 Х/ф "Годзилла" 2014 Новый канал  
  • 21:00 Х/ф "Крейсер "Индианополис": История мужества" Интер
  • 22:20 Х/ф "Единица с обманом" Enter-фильм
  • 23:00 Х/ф "Улица Монстро 10" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Ревизор. Карантин, 18:00, Новый канал

 Адаптироваться к карантинным реалиям должны были заведения, продолжившие свою работу, – магазины, рестораны, кафе и заправки. Ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова проверит, соблюдают ли они особые санитарные нормы во время карантина и изменилось ли качество их сервиса. 

А также смотрите:

  • 12:40 МастерШеф, СТБ
  • 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV 
  • 15:30 Кто сверху? Новый канал
  • 15:40 Хата на тата, СТБ
  • 17:30 4 свадьбы, ТЕТ
  • 18:15 Супермама, СТБ
  • 19:00 Суперинтуиция, Новый канал
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1 

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