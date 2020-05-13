Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Нарко: Мексика, НТН, 22:30

Время действия 1980-е, самое время образования могущественного наркотического картеля Гвадалахары. Феликс Гальярдо решил объединить разрозненных независимых производителей и дилеров наркотиков Мексики и построить собственную криминальную империю. Всеми возможными методами и способами он пробивает себе дорогу в высший эшелон мафиозной власти. В это же время агент Управления по борьбе с наркотиками Кики Камарена, получив повышение, переезжает с женой и маленьким сыном из Калифорнии в Гвадалахару. На новом месте он сталкивается с сильнейшим противником, и их противостояние затягивается на долгие годы.

А также смотрите:

08:50 Т/с "Гримм" Новый канал

10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

11:05 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер

11:30 Т/с "Охотники за древностями" К1

12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер

13:30 Т/с "Филин" Украина

15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

15:30 Т/с "Филин" Украина

16:00 История одного преступления Украина

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1

17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

19:10 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2

20:00 Танька и Володька ТЕТ

20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2

20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

21:00 Т/с "Женские секреты" Украина

21:00 Танька и Володька ТЕТ

21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

21:20 Т/с "Один в поле воин" ICTV

22:30 Т/с "Нарко: Мексика" НТН

22:40 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Любовь без пересадок, 13:10, канал К1

Преуспевающий адвокат Антуан никогда не знал недостатка в женском внимании. Отправляясь по делам из Нью-Йорка в Париж, в самолете он оказывается в соседнем кресле с бывшей подругой Джули. Обреченные провести вместе семь долгих часов бывшие любовники успевают вспомнить былые обиды, все неприятности, доставленные друг другу, и понять, что их разрыв был ошибкой. Но успеют ли они эту ошибку исправить?

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09:45 Х/ф "Школа супергероев" Новый канал

11:45 Х/ф "Белый плен" Новый канал

13:10 Х/ф "Любовь без пересадок" К1

14:00 Х/ф "Назад в будущее 2" ТЕТ

14:10 Х/ф "Морской пехотинец-3: Тыл" 2+2

14:20 Х/ф "Белоснежка: Страшная сказка" Новый канал

20:50 Х/ф "Годзилла" 2014 Новый канал

21:00 Х/ф "Крейсер "Индианополис": История мужества" Интер

22:20 Х/ф "Единица с обманом" Enter-фильм

23:00 Х/ф "Улица Монстро 10" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Ревизор. Карантин, 18:00, Новый канал

Адаптироваться к карантинным реалиям должны были заведения, продолжившие свою работу, – магазины, рестораны, кафе и заправки. Ведущая проекта «Ревизор» Юлия Панкова проверит, соблюдают ли они особые санитарные нормы во время карантина и изменилось ли качество их сервиса.

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