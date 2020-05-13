Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Нарко: Мексика, НТН, 22:30
А также смотрите:
- 08:50 Т/с "Гримм" Новый канал
- 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 11:05 Т/с "Меня зовут Мелек" Интер
- 11:30 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер
- 13:30 Т/с "Филин" Украина
- 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 15:30 Т/с "Филин" Украина
- 16:00 История одного преступления Украина
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:00 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:10 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 21:20 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 21:20 Т/с "Один в поле воин" ICTV
- 22:30 Т/с "Нарко: Мексика" НТН
- 22:40 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Любовь без пересадок, 13:10, канал К1
Преуспевающий адвокат Антуан никогда не знал недостатка в женском внимании. Отправляясь по делам из Нью-Йорка в Париж, в самолете он оказывается в соседнем кресле с бывшей подругой Джули. Обреченные провести вместе семь долгих часов бывшие любовники успевают вспомнить былые обиды, все неприятности, доставленные друг другу, и понять, что их разрыв был ошибкой. Но успеют ли они эту ошибку исправить?
А также смотрите:
- 09:45 Х/ф "Школа супергероев" Новый канал
- 11:45 Х/ф "Белый плен" Новый канал
- 13:10 Х/ф "Любовь без пересадок" К1
- 14:00 Х/ф "Назад в будущее 2" ТЕТ
- 14:10 Х/ф "Морской пехотинец-3: Тыл" 2+2
- 14:20 Х/ф "Белоснежка: Страшная сказка" Новый канал
- 20:50 Х/ф "Годзилла" 2014 Новый канал
- 21:00 Х/ф "Крейсер "Индианополис": История мужества" Интер
- 22:20 Х/ф "Единица с обманом" Enter-фильм
- 23:00 Х/ф "Улица Монстро 10" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 14 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Ревизор. Карантин, 18:00, Новый канал
А также смотрите:
- 12:40 МастерШеф, СТБ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 15:30 Кто сверху? Новый канал
- 15:40 Хата на тата, СТБ
- 17:30 4 свадьбы, ТЕТ
- 18:15 Супермама, СТБ
- 19:00 Суперинтуиция, Новый канал
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:10"Орел и Решка. Перезагрузка" К1