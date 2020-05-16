Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Время уходить, время возвращаться, канал Украина, 17:00

Татьяна – швея и талантливый модельер. Но в небольшом городке, где она живет, таланты ее не слишком востребованы. Впрочем, Таню это не смущает, она готова довольствоваться малым – лишь бы родные были в порядке и дочь хорошо училась в столичном ВУЗе. Но когда муж родной сестры начинает ее домогаться и требовать взаимности, Таня уходит от проблем в прямом смысле этого слова – собирает вещи и уезжает. Она еще не знает, что столица приготовила провинциалке множество сюрпризов, экзаменов и «проверок на прочность». И уж совсем нежданно Татьяна встречает свою любовь – того, кто готов ради нее пожертвовать всем. Но жизнь опять подбрасывает Татьяне непростые испытания. Неужели опять настало время уходить?

А также смотрите:

09:45 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

10:45 Т/с "Майор и магия" СТБ

14:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Черный ворон, 21:00, 1+1

Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

А также смотрите:

09:00 Х/ф "Осенний марафон" СТБ

10:20 Х/ф "Крампус" Новый канал

10:35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." НТН

10:55 Х/ф "Шерлок Холмс" ICTV

12:10 Х/ф "Хатико: Самый верный друг" К1

12:15 Х/ф "Это было в разведке" НТН

12:20 Х/ф "Виктор Франкенштейн" Новый канал

12:35 Х/ф "Обратная тяга" 2+2

13:00 Х/ф "Шерлок Холмс" ICTV

13:30 Х/ф "Робин Гуд" ICTV

14:00 Х/ф "Сила закона" НТН

14:25 Х/ф "Дракула. Неизвестная история" Новый канал

14:50 Х/ф "Граф Монте Кристо" Интер

15:00 Х/ф "Солдат Джейн" 2+2

15:55 Х/ф "Гладиатор" ICTV

16:20 Х/ф "Тор" Новый канал

16:35 Х/ф "На гребне волны" НТН

17:15 Х/ф "Слезы солнца" 2+2

18:00 Х/ф "Планета обезьян: Революция" ТЕТ

18:10 Х/ф "Побеждая время" Интер

18:20 Х/ф "Город грехов" НЛО TV

18:50 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" Новый канал

19:25 Х/ф "Гонщик" 2+2

20:20 Х/ф "Геркулес" ТЕТ

20:30 Х/ф "Во власти стихии" Интер

20:30 Х/ф "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" НЛО TV

20:30 Х/ф "Призрачный гонщик" ICTV

20:55 Х/ф "Черная стрела" НТН

21:00 Х/ф "Тор 3: Рагнарок" Новый канал

21:30 Х/ф "Убрать Картера" 2+2

22:20Х/ф "Багровые реки" Интер

22:30Х/ф "Не дыши" НЛО TV

22:40Х/ф "Нокаут" НТН

23:00Х/ф "Эффект колибри" 1+1

23:40Х/ф "Титан" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Орел и решка. Карантин, 12:00, Интер

В этом выпуске вы узнаете, как живется на карантине испанской школьнице, увидите, каким был Новый год в Тайланде и как сердечные тайцы помогают друг другу в непростой ситуации, а также отправитесь в словацкий городок Нитра, чтобы посмотреть, как проходит жизнь на карантине в европейской глубинке.

Команда проекта побывает в азиатском Лас-Вегасе – мегаполисе Макао. Зрители увидят знаменитые казино, отели и мировые шоу, которые сейчас собирают … 10 человек в зале. Один из самых туристических городов мира оказался закрытым для туристов. А вместо них в отелях теперь отсиживаются на обязательном карантине редкие путешественники. Похожая участь и у знаменитого цветочного парка Кекенхоф в Нидерландах. Голландские тюльпаны высадили еще в прошлом году, надеясь, что парк вновь посетят сотни тысяч туристов. Теперь этой красотой любуются только его сотрудники. Но все это – лишь небольшие неприятности по сравнению с тем, что происходит сейчас в Эквадоре.

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