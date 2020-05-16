Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Время уходить, время возвращаться, канал Украина, 17:00
А также смотрите:
- 09:45 Т/с "NCIS: Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 10:45 Т/с "Майор и магия" СТБ
- 14:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Черный ворон, 21:00, 1+1
Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.
А также смотрите:
- 09:00 Х/ф "Осенний марафон" СТБ
- 10:20 Х/ф "Крампус" Новый канал
- 10:35 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." НТН
- 10:55 Х/ф "Шерлок Холмс" ICTV
- 12:10 Х/ф "Хатико: Самый верный друг" К1
- 12:15 Х/ф "Это было в разведке" НТН
- 12:20 Х/ф "Виктор Франкенштейн" Новый канал
- 12:35 Х/ф "Обратная тяга" 2+2
- 13:00 Х/ф "Шерлок Холмс" ICTV
- 13:30 Х/ф "Робин Гуд" ICTV
- 14:00 Х/ф "Сила закона" НТН
- 14:25 Х/ф "Дракула. Неизвестная история" Новый канал
- 14:50 Х/ф "Граф Монте Кристо" Интер
- 15:00 Х/ф "Солдат Джейн" 2+2
- 15:55 Х/ф "Гладиатор" ICTV
- 16:20 Х/ф "Тор" Новый канал
- 16:35 Х/ф "На гребне волны" НТН
- 17:15 Х/ф "Слезы солнца" 2+2
- 18:00 Х/ф "Планета обезьян: Революция" ТЕТ
- 18:10 Х/ф "Побеждая время" Интер
- 18:20 Х/ф "Город грехов" НЛО TV
- 18:50 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" Новый канал
- 19:25 Х/ф "Гонщик" 2+2
- 20:20 Х/ф "Геркулес" ТЕТ
- 20:30 Х/ф "Во власти стихии" Интер
- 20:30 Х/ф "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать" НЛО TV
- 20:30 Х/ф "Призрачный гонщик" ICTV
- 20:55 Х/ф "Черная стрела" НТН
- 21:00 Х/ф "Тор 3: Рагнарок" Новый канал
- 21:30 Х/ф "Убрать Картера" 2+2
- 22:20Х/ф "Багровые реки" Интер
- 22:30Х/ф "Не дыши" НЛО TV
- 22:40Х/ф "Нокаут" НТН
- 23:00Х/ф "Эффект колибри" 1+1
- 23:40Х/ф "Титан" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 17 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Орел и решка. Карантин, 12:00, Интер
В этом выпуске вы узнаете, как живется на карантине испанской школьнице, увидите, каким был Новый год в Тайланде и как сердечные тайцы помогают друг другу в непростой ситуации, а также отправитесь в словацкий городок Нитра, чтобы посмотреть, как проходит жизнь на карантине в европейской глубинке.
Команда проекта побывает в азиатском Лас-Вегасе – мегаполисе Макао. Зрители увидят знаменитые казино, отели и мировые шоу, которые сейчас собирают … 10 человек в зале. Один из самых туристических городов мира оказался закрытым для туристов. А вместо них в отелях теперь отсиживаются на обязательном карантине редкие путешественники. Похожая участь и у знаменитого цветочного парка Кекенхоф в Нидерландах. Голландские тюльпаны высадили еще в прошлом году, надеясь, что парк вновь посетят сотни тысяч туристов. Теперь этой красотой любуются только его сотрудники. Но все это – лишь небольшие неприятности по сравнению с тем, что происходит сейчас в Эквадоре.
А также смотрите:
- 08:00 Від пацанки до панянки, Новый канал
- 10:00 "Орел и решка. Чудеса света 2" Интер
- 11:00 "Орел и решка. Безумные выходные" Интер
- 12:05 Панянка-селянка ТЕТ
- 13:00 "Круче всех. Лучшее" Интер
- 16:10 МастерШеф. Профессионалы СТБ
- 19:00 Следствие ведут экстрасенсы СТБ
- 22:00 Детектор лжи СТБ