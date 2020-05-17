Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Слепая, СТБ, 10:00
А также смотрите:
- 10:10 Т/с "Один в поле воин" ICTV
- 13:30 Т/с "Филин" Украина
- 14:10 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 16:00 История одного преступления Украина
- 17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 18:50 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2
- 20:15 Т/с "Два полюса любви" СТБ
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Век Адалин, 18:30, ТЕТ
Отсчет ее жизни начался с первым годом ХХ века. Годы шли один за другим, не оставляя следа на лице Адалин. Время словно остановилось для нее после того, как Адалин попала в аварию.
Сто лет она остается такой же, какой была в день аварии. Все меняется, когда девушка встречает Эллиса: любовь может снова сделать Адалин смертной ...
А также смотрите:
- 11:15 Х/ф "Хатико: Самый верный друг" К1
- 11:45 Х/ф "Побеждая время" Интер
- 12:20 Х/ф "Напролом" 2012 Новый канал
- 12:25 Х/ф "Побеждая время" Интер
- 13:00 Х/ф "Джейн Эйр" К1
- 14:05 Х/ф "Во власти стихии" Интер
- 14:10 Х/ф "Водный мир" Новый канал
- 14:30 Х/ф "Команда 8: В тылу врага" 2+2
- 14:35 Х/ф "Отряд героев" ICTV
- 16:20 Х/ф "Убрать Картера" 2+2
- 16:20 Х/ф "Отряд героев" ICTV
- 16:30 Х/ф "Тор: Рагнарек" Новый канал
- 16:50 Х/ф "Призрачный гонщик" ICTV
- 16:50 Х/ф "Быстрее пули" НЛО TV
- 18:30 Х/ф "Век Адалин" ТЕТ
- 21:00 Х/ф "Смерч" 1996 Новый канал
- 22:30 Х/ф "Нокаут" НТН
- 23:00 Х/ф "Пятая категория" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал
За неделю до финала реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал отправляет участниц в заграничную поездку. И не куда-нибудь, а на Шри-Ланку. Девушки будут изучать местные традиции на Цейлоне, встретятся с ланкийскими бизнесменами и попробуют покорить волны Индийского океана. Путешествие может оказаться рискованным. Ведь неизвестно, как поведут себя девушки вдали от педагогов и охраны Школы леди. Вдруг в них снова проснутся грозные «пацанки»?
А также смотрите:
- 09:30 Панянка-селянка ТЕТ
- 09:50 "Затерянный мир" 2+2
- 18:15 СуперМама СТБ
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1