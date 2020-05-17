Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

17 мая 2020 18:30 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Слепая, СТБ, 10:00

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Главная героиня проекта — слепая провидица баба Люба. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Связываться с окружающим миром ведунье помогает ее внучка Катя. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее мудростью…

А также смотрите:

  • 10:10 Т/с "Один в поле воин" ICTV
  • 13:30 Т/с "Филин" Украина
  • 14:10 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 16:00 История одного преступления Украина 
  • 17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1 
  • 18:50 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2 
  • 20:15 Т/с "Два полюса любви" СТБ
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина 

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Век Адалин, 18:30, ТЕТ

Отсчет ее жизни начался с первым годом ХХ века. Годы шли один за другим, не оставляя следа на лице Адалин. Время словно остановилось для нее после того, как Адалин попала в аварию.

Сто лет она остается такой же, какой была в день аварии. Все меняется, когда девушка встречает Эллиса: любовь может снова сделать Адалин смертной ...

А также смотрите:

  • 11:15 Х/ф "Хатико: Самый верный друг" К1
  • 11:45 Х/ф "Побеждая время" Интер 
  • 12:20 Х/ф "Напролом" 2012 Новый канал
  • 12:25 Х/ф "Побеждая время" Интер 
  • 13:00 Х/ф "Джейн Эйр" К1
  • 14:05 Х/ф "Во власти стихии" Интер 
  • 14:10 Х/ф "Водный мир" Новый канал 
  • 14:30 Х/ф "Команда 8: В тылу врага" 2+2  
  • 14:35 Х/ф "Отряд героев" ICTV 
  • 16:20 Х/ф "Убрать Картера" 2+2 
  • 16:20 Х/ф "Отряд героев" ICTV
  • 16:30 Х/ф "Тор: Рагнарек" Новый канал 
  • 16:50 Х/ф "Призрачный гонщик" ICTV
  • 16:50 Х/ф "Быстрее пули" НЛО TV 
  • 18:30 Х/ф "Век Адалин" ТЕТ
  • 21:00 Х/ф "Смерч" 1996 Новый канал
  • 22:30 Х/ф "Нокаут" НТН
  • 23:00 Х/ф "Пятая категория" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал

За неделю до финала реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал отправляет участниц в заграничную поездку. И не куда-нибудь, а на Шри-Ланку. Девушки будут изучать местные традиции на Цейлоне, встретятся с ланкийскими бизнесменами и попробуют покорить волны Индийского океана. Путешествие может оказаться рискованным. Ведь неизвестно, как поведут себя девушки вдали от педагогов и охраны Школы леди. Вдруг в них снова проснутся грозные «пацанки»?

А также смотрите:

  • 09:30 Панянка-селянка ТЕТ 
  • 09:50 "Затерянный мир" 2+2
  • 18:15 СуперМама СТБ
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1  

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