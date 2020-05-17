Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Слепая, СТБ, 10:00

Главная героиня проекта — слепая провидица. Она обладает мудростью предков и чувствует людей, обращающихся к ней за помощью. Благодаря приметам и особым знаниям она помогает героям защитить себя и своих близких от невзгод. Связываться с окружающим миром ведунье помогает ее. Она ведет блог, в котором рассказывает истории людей, ищущих помощи у бабушки. А еще делится ее мудростью…

А также смотрите:

10:10 Т/с "Один в поле воин" ICTV

13:30 Т/с "Филин" Украина

14:10 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

16:00 История одного преступления Украина

17:40 Т/с "Охотники за древностями" К1

18:50 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2

20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2

20:15 Т/с "Два полюса любви" СТБ

21:00 Т/с "Женские секреты" Украина

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Век Адалин, 18:30, ТЕТ

Отсчет ее жизни начался с первым годом ХХ века. Годы шли один за другим, не оставляя следа на лице Адалин. Время словно остановилось для нее после того, как Адалин попала в аварию.

Сто лет она остается такой же, какой была в день аварии. Все меняется, когда девушка встречает Эллиса: любовь может снова сделать Адалин смертной ...

А также смотрите:

11:15 Х/ф "Хатико: Самый верный друг" К1

11:45 Х/ф "Побеждая время" Интер

12:20 Х/ф "Напролом" 2012 Новый канал

12:25 Х/ф "Побеждая время" Интер

13:00 Х/ф "Джейн Эйр" К1

14:05 Х/ф "Во власти стихии" Интер

14:10 Х/ф "Водный мир" Новый канал

14:30 Х/ф "Команда 8: В тылу врага" 2+2

14:35 Х/ф "Отряд героев" ICTV

16:20 Х/ф "Убрать Картера" 2+2

16:20 Х/ф "Отряд героев" ICTV

16:30 Х/ф "Тор: Рагнарек" Новый канал

16:50 Х/ф "Призрачный гонщик" ICTV

16:50 Х/ф "Быстрее пули" НЛО TV

18:30 Х/ф "Век Адалин" ТЕТ

21:00 Х/ф "Смерч" 1996 Новый канал

22:30 Х/ф "Нокаут" НТН

23:00 Х/ф "Пятая категория" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 18 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Від пацанки до панянки, 19:00, Новый канал

За неделю до финала реалити «Від пацанки до панянки» Новый канал отправляет участниц в заграничную поездку. И не куда-нибудь, а на Шри-Ланку. Девушки будут изучать местные традиции на Цейлоне, встретятся с ланкийскими бизнесменами и попробуют покорить волны Индийского океана. Путешествие может оказаться рискованным. Ведь неизвестно, как поведут себя девушки вдали от педагогов и охраны Школы леди. Вдруг в них снова проснутся грозные «пацанки»?

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