Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

19 мая 2020 18:48 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу, которые вы сможете посмотреть вечером 19 мая.

Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Женские секреты, канал Украина, 21:00 — финальные серии

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Лиза узнает, что она беременна от своего охранника, Георгия, она счастлива. Тимур, после краха своих творческих надежд, просит Марту о втором шансе. Узнав, что Марта всю жизнь, любила Ивана, Тимур, похищает Марту. Связав ее на своей даче, отчаявшийся Тимур хочет устроить пожар, в котором сгорят все. Но в последний момент, Ивану, Юли и Мише удается его обезвредить и спасти Марту. Миша делает Юле предложение, Юля рожает ребенка, отцом которому хочет стать Миша. А Марта и Иван, наконец-то, вместе и тоже ждут долгожданного совместного ребенка.

А также смотрите:

  • 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV  
  • 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
  • 20:00 Танька и Володька ТЕТ
  • 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2
  • 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ 
  • 20:45 Т/с "Мамочки" 1+1
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина 
  • 21:20 Т/с "Пес" ICTV
  • 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV  

Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Люди Икс 2, 22:10, 1+1

Знакомые персонажи в исполнении Хью Джекмана, Патрика Стюарта, Иэна Маккеллена, Фамке Янссен, Хэлли Берри и других представителей голливудской братии, кому посчастливилось стать частью всемирно любимого проекта, по-прежнему дичатся общества обычных людей.

Супергерои поневоле, они попросту не доверяют тем, кто видит в них лишь генетический сбой, который следует взять под контроль. Положение уязвленных одиночек, сбившихся в стаю, усугубляется неожиданной атакой противника, о котором никто ничего не знает, кроме того, что его способности также выходят далеко за рамки ординарности.

Разговоры о необходимости поголовной регистрации мутантов зазвучат снова. На волне общественного возмущения бывший военный Уильям Страйкер инициирует программу, направленную против социально опасных уродов, и Людям Икс придется объединиться, чтобы отразить удар.

А также смотрите:

  • 20:40 Х/ф "Навстречу шторму" 2014 Новый канал 
  • 22:20 Х/ф "Против шторма" Новый канал 

Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Кто против блондинок, 19:00, Новый канал

На этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет актер Назар Заднепровский. Во время шоу Назару придется несладко. Ведь блондо-бомбы подготовили для него батлы не из легких. И шапочку ему придется собственноручно связать, и через игровую резинку попрыгать. А еще вспомнить о музыке 90-х. И обо всех особенностях тех лет.

А также смотрите:

  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1

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