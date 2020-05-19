Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу, которые вы сможете посмотреть вечером 19 мая.
Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Женские секреты, канал Украина, 21:00 — финальные серии
А также смотрите:
- 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 20:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 21:00 Т/с "Женские секреты" Украина
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV
Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Люди Икс 2, 22:10, 1+1
Знакомые персонажи в исполнении Хью Джекмана, Патрика Стюарта, Иэна Маккеллена, Фамке Янссен, Хэлли Берри и других представителей голливудской братии, кому посчастливилось стать частью всемирно любимого проекта, по-прежнему дичатся общества обычных людей.
Супергерои поневоле, они попросту не доверяют тем, кто видит в них лишь генетический сбой, который следует взять под контроль. Положение уязвленных одиночек, сбившихся в стаю, усугубляется неожиданной атакой противника, о котором никто ничего не знает, кроме того, что его способности также выходят далеко за рамки ординарности.
Разговоры о необходимости поголовной регистрации мутантов зазвучат снова. На волне общественного возмущения бывший военный Уильям Страйкер инициирует программу, направленную против социально опасных уродов, и Людям Икс придется объединиться, чтобы отразить удар.
А также смотрите:
- 20:40 Х/ф "Навстречу шторму" 2014 Новый канал
- 22:20 Х/ф "Против шторма" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 19 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Кто против блондинок, 19:00, Новый канал
На этот раз на игровую площадку к Лесе Никитюк и 43-м блондинкам придет актер Назар Заднепровский. Во время шоу Назару придется несладко. Ведь блондо-бомбы подготовили для него батлы не из легких. И шапочку ему придется собственноручно связать, и через игровую резинку попрыгать. А еще вспомнить о музыке 90-х. И обо всех особенностях тех лет.
А также смотрите:
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1