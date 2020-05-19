Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Меня зовут Мелек, Интер, 11:05
Мелек вынуждена вернутся в отчий дом, где ее уже давно не ждут. Много лет назад она ослушалась родителей и вышла замуж за Алпая, хотя ее семья была против этого союза и хотели выдать дочь замуж за другого... Сможет ли отец простить дочь, однажды опозорившую всю семью? И как на ее появление в деревне отреагирует мужчина, которого Мелек бросила много лет назад, сбежав из-под венца?
Главные роли в картине сыграли Нехир Эрдоган, Кутси, Каан Чакыр, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.
А также смотрите:
- 08:45 Т/с Коли ми вдома СТБ
- 09:00 Танька и Володька ТЕТ
- 09:05 Т/с "Гримм" Новый канал
- 09:15 Т/с Коли ми вдома. Нова історія СТБ
- 10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
- 11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1
- 12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер
- 13:30 Т/с "Филин" Украина
- 13:55 Т/с "Пес" ICTV
- 14:55 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 16:00 История одного преступления Украина
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 17:15 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV
- 19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2
- 20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2
- 20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ
- 20:45 Т/с "Мамочки" 1+1
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 21:00 Т/с "День солнца" Украина
- 21:20 Т/с "Пес" ICTV
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV
- 22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Из 13 в 30, 13:50, 1+1
Тринадцатилетняя Дженне тоже мечтала стать состоятельной тридцатилетней дамой. А все потому, что ей очень хотелось быть принятой в компанию к самым красивым девочкам школы. И Дженне казалось, что в тридцать она была бы уж точно самой-самой. Однажды в день рождения она получает в подарок волшебную пыльцу и загадывает, чтобы ее желание стать взрослой сбылось… Что ж, она, и правда, просыпается тридцатилетней мисс! Только что ее ждет – радость зрелости или ужасы новой жизни? Нелегко ответить однозначно. К тому же девушка явно не помнит, что происходило все эти семнадцать лет.
А также смотрите:
- 06:50 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" 2+2
- 09:00 Х/ф "Опасные друзья" НТН
- 10:45 Х/ф "88 минут" НТН
- 10:50 Х/ф "Моя девушка – монстр" Новый канал
- 13:00 Х/ф "Гонщик" 2+2
- 13:15 Х/ф "Экзамен для двоих" К1
- 13:50 Х/ф "Из 13 в 30" Новый канал
- 14:00 Х/ф "Век Адалин" ТЕТ
- 15:05 Х/ф "Солдат Джейн" 2+2
- 16:25 Х/ф "Восходящее солнце" ICTV
- 20:50 Х/ф "Волна" 2015 Новый канал
- 22:30 Х/ф "Схватка" НТН
- 22:50 Х/ф "Землетрясение" Новый канал
- 23:50 Х/ф "Экзамен для двоих" К1
Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Орел и решка. На краю света, 19:00, К1
Нам суждено увидеть самые удивительные места на планете, подняться на самые высокие точки Земли и спуститься в тартарары, мы пересечем всю планету в поисках новых интересных и захватывающих приключений.
За всем происходящим на экранах телевизоров и мониторов мы будем наблюдать глазами ведущих. «На краю света» в этот раз окажется пара ведущих — Регина Тодоренко и Коля Серга.
А также смотрите:
- 08:50 "Орел и Решка. Шопинг" К1
- 09:45 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1
- 11:00 4 свадьбы ТЕТ
- 11:10 МастерШеф. Кулинарный выпускной СТБ
- 12:00 Панянка-селянка ТЕТ
- 13:00 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 13:45 "Свадьба вслепую" 1+1
- 15:25 Хата на тата СТБ
- 18:15 СуперМама СТБ
- 19:00 Кто сверху? Новый канал
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1