Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Меня зовут Мелек, Интер, 11:05

Спокойная жизнь матери троих детей Мелек в один день превращается в сплошной кошмар. Сначала она узнает о своей смертельной болезни. А когда рассказывает об этом своему мужу Алпаю, мужчина вместо того, чтобы поддержать и помочь супруге, решает развестись с ней и отобрать детей, оформив все опекунские права только на себя.

Мелек вынуждена вернутся в отчий дом, где ее уже давно не ждут. Много лет назад она ослушалась родителей и вышла замуж за Алпая, хотя ее семья была против этого союза и хотели выдать дочь замуж за другого... Сможет ли отец простить дочь, однажды опозорившую всю семью? И как на ее появление в деревне отреагирует мужчина, которого Мелек бросила много лет назад, сбежав из-под венца?

Главные роли в картине сыграли Нехир Эрдоган, Кутси, Каан Чакыр, Шериф Сезер, Рабиа Сойтюрк, Ульви Кахьяоглу.

А также смотрите:

08:45 Т/с Коли ми вдома СТБ

09:00 Танька и Володька ТЕТ

09:05 Т/с "Гримм" Новый канал

09:15 Т/с Коли ми вдома. Нова історія СТБ

10:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

11:35 Т/с "Охотники за древностями" К1

12:10 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер

13:30 Т/с "Филин" Украина

13:55 Т/с "Пес" ICTV

14:55 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

15:00 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

16:00 История одного преступления Украина

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1

17:15 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

19:00 Т/с "Касл" НЛО TV

19:15 Т/с "Опер по вызову-2" 2+2

20:10 Т/с "Братья по крови" 2+2

20:15 Т/с "Папаньки - 2" СТБ

20:45 Т/с "Мамочки" 1+1

21:00 Танька и Володька ТЕТ

21:00 Т/с "День солнца" Украина

21:20 Т/с "Пес" ICTV

21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV

22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Из 13 в 30, 13:50, 1+1

Тринадцатилетняя Дженне тоже мечтала стать состоятельной тридцатилетней дамой. А все потому, что ей очень хотелось быть принятой в компанию к самым красивым девочкам школы. И Дженне казалось, что в тридцать она была бы уж точно самой-самой. Однажды в день рождения она получает в подарок волшебную пыльцу и загадывает, чтобы ее желание стать взрослой сбылось… Что ж, она, и правда, просыпается тридцатилетней мисс! Только что ее ждет – радость зрелости или ужасы новой жизни? Нелегко ответить однозначно. К тому же девушка явно не помнит, что происходило все эти семнадцать лет.

А также смотрите:

06:50 Х/ф "Добро пожаловать в джунгли" 2+2

09:00 Х/ф "Опасные друзья" НТН

10:45 Х/ф "88 минут" НТН

10:50 Х/ф "Моя девушка – монстр" Новый канал

13:00 Х/ф "Гонщик" 2+2

13:15 Х/ф "Экзамен для двоих" К1

13:50 Х/ф "Из 13 в 30" Новый канал

14:00 Х/ф "Век Адалин" ТЕТ

15:05 Х/ф "Солдат Джейн" 2+2

16:25 Х/ф "Восходящее солнце" ICTV

20:50 Х/ф "Волна" 2015 Новый канал

22:30 Х/ф "Схватка" НТН

22:50 Х/ф "Землетрясение" Новый канал

23:50 Х/ф "Экзамен для двоих" К1

Что посмотреть по ТВ 20 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Орел и решка. На краю света, 19:00, К1

Нам суждено увидеть самые удивительные места на планете, подняться на самые высокие точки Земли и спуститься в тартарары, мы пересечем всю планету в поисках новых интересных и захватывающих приключений.

За всем происходящим на экранах телевизоров и мониторов мы будем наблюдать глазами ведущих. «На краю света» в этот раз окажется пара ведущих — Регина Тодоренко и Коля Серга.

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