Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Касл, НЛО TV, 19:00

Знакомьтесь, Ричард Касл - успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. Но кажется, что одному из почитателей его таланта книги понравились слегка чересчур - в городе появляется подражатель, совершающий преступления, с убийственной точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях. И вот наш изнывающий от скуки писатель был вызван в отдел убийств Нью-йоркской полиции, чтобы помочь найти убийцу.

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12:25 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV

12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер

13:30 Т/с "Филин" Украина

15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV

15:20 Т/с "Суперкопы" НЛО TV

16:00 История одного преступления Украина

16:30 Танька и Володька ТЕТ

17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1

17:15 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

19:00 Т/с "Касл" НЛО TV

20:10 Т/с "Ментовский войны. Киев" 2+2

20:15 Т/с "Как долго я тебя ждала" СТБ

21:00 Танька и Володька ТЕТ

21:00 Т/с "Акварели" Украина

21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV

22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ

23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие, 13:50, ТЕТ

Приключения целеустремленного и сообразительного, но не самого удачливого и покладистого школьника Грега Хеффли. Непредсказуемые неприятности преследуют его не только в школе, но даже на летнем отдыхе, когда Грег уговаривает всю свою семью отправиться на юбилей 90-летней бабушки. Хитрец преследует собственную тайную цель — попасть на сходку геймеров.

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12:10 Х/ф "Гарфилд" Новый канал

13:00 Х/ф "Учитель года" К1

13:20 Х/ф "Ромео должен умереть" ICTV

13:45 Х/ф "Гарфилд 2" Новый канал

13:50 Х/ф "Тригонал: Борьба за справедливость" 2+2

14:10 Х/ф "Возмещение ущерба" ICTV

15:05 Х/ф "Фокус" Новый канал

16:40 Х/ф "Стиратель" ICTV

20:50 Х/ф "12 друзей Оушена" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Супермама, 18:00, СТБ

Перед финалом вы познакомитесь с последней участницей мамской погони. Олеся – государственный служащий с активной культурной жизнью. Женщина развелась со своим мужем и теперь самостоятельно воспитывает 13-летнюю дочь Елизавету. Правда, под четким руководством своей мамы Ольги Петровны. Участница реалити Супермама 1 сезон в 32 выпуске убеждает: три поколения ее семьи живут в одной квартире душа в душу. Действительно ли мама-госслужащий говорит правду?

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