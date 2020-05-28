Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

28 мая 2020 12:22 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Касл, НЛО TV, 19:00

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Знакомьтесь, Ричард Касл - успешный писатель детективного жанра, который в последней книге убил своего главного героя. Но кажется, что одному из почитателей его таланта книги понравились слегка чересчур - в городе появляется подражатель, совершающий преступления, с убийственной точностью копируя способы, которыми Касл убивал в своих произведениях. И вот наш изнывающий от скуки писатель был вызван в отдел убийств Нью-йоркской полиции, чтобы помочь найти убийцу.

А также смотрите:

  • 12:25 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
  • 12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер 
  • 13:30 Т/с "Филин" Украина
  • 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
  • 15:20 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
  • 16:00 История одного преступления Украина 
  • 16:30 Танька и Володька ТЕТ 
  • 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1 
  • 17:15 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV 
  • 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV 
  • 20:10 Т/с "Ментовский войны. Киев" 2+2
  • 20:15 Т/с "Как долго я тебя ждала" СТБ 
  • 21:00 Танька и Володька ТЕТ 
  • 21:00 Т/с "Акварели" Украина
  • 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
  • 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV  
  • 22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ 
  • 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие, 13:50, ТЕТ

Приключения целеустремленного и сообразительного, но не самого удачливого и покладистого школьника Грега Хеффли. Непредсказуемые неприятности преследуют его не только в школе, но даже на летнем отдыхе, когда Грег уговаривает всю свою семью отправиться на юбилей 90-летней бабушки. Хитрец преследует собственную тайную цель — попасть на сходку геймеров.

А также смотрите:

  • 12:10 Х/ф "Гарфилд" Новый канал 
  • 13:00 Х/ф "Учитель года" К1
  • 13:20 Х/ф "Ромео должен умереть" ICTV
  • 13:45 Х/ф "Гарфилд 2" Новый канал 
  • 13:50 Х/ф "Тригонал: Борьба за справедливость" 2+2
  • 14:10 Х/ф "Возмещение ущерба" ICTV 
  • 15:05 Х/ф "Фокус" Новый канал  
  • 16:40 Х/ф "Стиратель" ICTV 
  • 20:50 Х/ф "12 друзей Оушена" Новый канал 

Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Супермама, 18:00, СТБ

Перед финалом вы познакомитесь с последней участницей мамской погони. Олеся – государственный служащий с активной культурной жизнью. Женщина развелась со своим мужем и теперь самостоятельно воспитывает 13-летнюю дочь Елизавету. Правда, под четким руководством своей мамы Ольги Петровны. Участница реалити Супермама 1 сезон в 32 выпуске убеждает: три поколения ее семьи живут в одной квартире душа в душу. Действительно ли мама-госслужащий говорит правду? 

А также смотрите:

  • 12:00 Панянка-селянка ТЕТ
  • 13:15 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV 
  • 15:25 Мир наизнанку 1+1 
  • 19:00 Кто сверху? Новый канал
  • 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1 
  • 20:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1

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