Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Касл, НЛО TV, 19:00
А также смотрите:
- 12:25 Т/с "Теория Большого взрыва" НЛО TV
- 12:25 Т/с "Не отпускай мою руку" Интер
- 13:30 Т/с "Филин" Украина
- 15:00 Т/с "Закон и порядок: Специальный корпус" Индиго TV
- 15:20 Т/с "Суперкопы" НЛО TV
- 16:00 История одного преступления Украина
- 16:30 Танька и Володька ТЕТ
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 17:15 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV
- 20:10 Т/с "Ментовский войны. Киев" 2+2
- 20:15 Т/с "Как долго я тебя ждала" СТБ
- 21:00 Танька и Володька ТЕТ
- 21:00 Т/с "Акварели" Украина
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV
- 22:55 Т/с "Майор и магия" СТБ
- 23:00 Т/с "Новая жизнь Василины Павловны" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие, 13:50, ТЕТ
Приключения целеустремленного и сообразительного, но не самого удачливого и покладистого школьника Грега Хеффли. Непредсказуемые неприятности преследуют его не только в школе, но даже на летнем отдыхе, когда Грег уговаривает всю свою семью отправиться на юбилей 90-летней бабушки. Хитрец преследует собственную тайную цель — попасть на сходку геймеров.
А также смотрите:
- 12:10 Х/ф "Гарфилд" Новый канал
- 13:00 Х/ф "Учитель года" К1
- 13:20 Х/ф "Ромео должен умереть" ICTV
- 13:45 Х/ф "Гарфилд 2" Новый канал
- 13:50 Х/ф "Тригонал: Борьба за справедливость" 2+2
- 14:10 Х/ф "Возмещение ущерба" ICTV
- 15:05 Х/ф "Фокус" Новый канал
- 16:40 Х/ф "Стиратель" ICTV
- 20:50 Х/ф "12 друзей Оушена" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 28 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Супермама, 18:00, СТБ
Перед финалом вы познакомитесь с последней участницей мамской погони. Олеся – государственный служащий с активной культурной жизнью. Женщина развелась со своим мужем и теперь самостоятельно воспитывает 13-летнюю дочь Елизавету. Правда, под четким руководством своей мамы Ольги Петровны. Участница реалити Супермама 1 сезон в 32 выпуске убеждает: три поколения ее семьи живут в одной квартире душа в душу. Действительно ли мама-госслужащий говорит правду?
А также смотрите:
- 12:00 Панянка-селянка ТЕТ
- 13:15 Мамахохотала. Лучшее НЛО TV
- 15:25 Мир наизнанку 1+1
- 19:00 Кто сверху? Новый канал
- 19:20 "Орел и Решка. На краю света" К1
- 20:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1