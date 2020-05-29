Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00

Узнав, что за всеми визитами демонов к Зачарованным стоит Триада, сёстры ломают голову, как их уничтожить. Тем временем Фиби знакомится, а в дальнейшем и встречается с окружным прокурором Коулом Тёрнером. Вскоре на сестёр начинает нападать странный демон Бальтазар, посланный Триадой. Пайпер вновь встречается с Лео и вопреки законам Старейшин пытается выйти за него замуж, но бесполезно, кроме того Лео исчезает благодаря магии Старейшин. Но немного времени спустя, они возвращают Лео, и они женятся. Спустя несколько месяцев, выясняется, что Коул — Бальтазар.

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17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1

18:50 Т/с "Касл" НЛО TV

20:00 Танька и Володька ТЕТ

21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV

Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Инферно, 21:50, 2+2

Эдди Ломакс – солдат-бродяга, который разочаровался и устал от жизни. Теперь он проводит время в бесцельном скитании по пустыне, чтобы наконец-то найти свою смерть. Единственное, что ему осталось – отыскать старого друга, индейского шамана. Поиски приводят его в разрушенный город под названием Инферно, где у Эдди оказывается множество врагов.

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16:50 Х/ф "11 друзей Оушена" Новый канал

17:30 Х/ф "Пенелопа" К1

19:00 Х/ф "12 друзей Оушена" Новый канал

19:20 Х/ф "Особо опасна" К1

21:00 Х/ф "Особо опасен" ТЕТ

21:35 Х/ф "13 друзей Оушена" Новый канал

22:30 Х/ф "На грани безумия" 2018 НТН

23:00 Х/ф "Инструкции не прилагаются" ТЕТ

Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Холостяк, 19:00, СТБ

Позади 12 недель, наполненных невероятными эмоциями и свиданиями. Из 25 девушек Холостяк выбрал ту единственную, к которой у него успели родиться чувства. Теперь самый важный вопрос - как сложилась жизнь пары после проекта. Остались ли вместе главный герой Макс и его избранница? А также в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона - Алина, Кристина, Аня, Вика и другие. Как сложились судьбы девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли они вторую половинку? Героями программы также станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне - Никита и Даша. Какие изменения произошли в жизни влюблённых?

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