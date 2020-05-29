Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
Все женщины – ведьмы, НЛО TV, 17:00
А также смотрите:
- 17:10 Т/с "Ветер любви" 1+1
- 18:50 Т/с "Касл" НЛО TV
- 20:00 Танька и Володька ТЕТ
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
- 22:00 Т/с "Пятая стража" Индиго TV
Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Инферно, 21:50, 2+2
Эдди Ломакс – солдат-бродяга, который разочаровался и устал от жизни. Теперь он проводит время в бесцельном скитании по пустыне, чтобы наконец-то найти свою смерть. Единственное, что ему осталось – отыскать старого друга, индейского шамана. Поиски приводят его в разрушенный город под названием Инферно, где у Эдди оказывается множество врагов.
А также смотрите:
- 16:50 Х/ф "11 друзей Оушена" Новый канал
- 17:30 Х/ф "Пенелопа" К1
- 19:00 Х/ф "12 друзей Оушена" Новый канал
- 19:20 Х/ф "Особо опасна" К1
- 21:00 Х/ф "Особо опасен" ТЕТ
- 21:35 Х/ф "13 друзей Оушена" Новый канал
- 22:30 Х/ф "На грани безумия" 2018 НТН
- 23:00 Х/ф "Инструкции не прилагаются" ТЕТ
Что посмотреть по ТВ 29 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Холостяк, 19:00, СТБ
Позади 12 недель, наполненных невероятными эмоциями и свиданиями. Из 25 девушек Холостяк выбрал ту единственную, к которой у него успели родиться чувства. Теперь самый важный вопрос - как сложилась жизнь пары после проекта. Остались ли вместе главный герой Макс и его избранница? А также в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона - Алина, Кристина, Аня, Вика и другие. Как сложились судьбы девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли они вторую половинку? Героями программы также станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне - Никита и Даша. Какие изменения произошли в жизни влюблённых?
А также смотрите:
- 17:30 4 свадьбы ТЕТ
- 20:05 Дизель-шоу ICTV
- 21:00 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1