Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.
Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ
О чем не расскажет река, канал Украина, 17:00
А также смотрите:
- 09:00 Т/с "Отдел 44" ICTV
- 11:35 Т/с "Папаньки" СТБ
- 17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
- 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV
- 21:00 Т/с "Подкидыш" Украина
- 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ
Остин Пауэрс: Голдмембер, НЛО TV, 15:30
В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Найджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в XXI веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зло, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок в прошлое. Он оказывается в 1975 году, в эпохе диско. Однако вскоре выясняется, что одержимый идеей завоевать весь мир Доктор Зло был сам в сговоре с Голдмембером и, возможно, причастен к похищению отца Остина. Может быть, похищение Найджела Пауэрса — это всего лишь уловка двух злодеев, совершённая, чтобы заманить к себе Остина Пауэрса? Вместе со своей очаровательной давней подружкой Фокси Клеопатрой Остин Пауэрс пытается распутать злодейские планы Доктора Зло и Голдмембера, чтобы не только выручить своего отца, но и спасти весь мир от этих злодеев.
А также смотрите:
- 08:25 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" СТБ
- 10:00 Х/ф "Суета сует" СТБ
- 10:00 Х/ф "Учитель года" К1
- 13:30 Х/ф "Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие" ТЕТ
- 13:40 Х/ф "Инферно" 2+2
- 13:50 Х/ф "Как украсть небоскреб" Новый канал
- 15:30 Х/ф "Подмена в один миг" 1+1
- 15:50 Х/ф "Первый мститель" Новый канал
- 16:10 Х/ф "Приключения Реми" Интер
- 16:30 Х/ф "Стрелок" ICTV
- 18:10 Х/ф "Первый мститель: Другая война" Новый канал
- 19:00 Х/ф "Ущерб" 2+2
- 20:30 Х/ф "Роми" Интер
- 20:30Х/ф "Ван Хельсинг" ICTV
- 20:50 Х/ф "Ответный ход" НТН
- 21:00Х/ф "Команда А" 2+2
- 21:00Х/ф "Первый мститель: Проти востояние" Новый канал
Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Орел и решка. Карантин, 12:00, Интер
В этот уик-энд тревел-шоу отправится в настоящую карантинную экспедицию на край света, чтобы узнать, как сейчас живут на крайнем севере США и как «карантинят» на островах посреди Тихого океана.
Также зрители попадут в карликовое государство Монако и узнают, без чего не могут прожить миллионеры в самоизоляции. Побывают в Новой Зеландии, где количество выздоровевших составляет уже 85%. Познакомятся с туристами, которые несколько месяцев не могут добраться домой. Станут участниками протестов против карантинных мер в майском Берлине. И увидят, как жители Барселоны вышли на улицы после двух месяцев заточения.
А также смотрите:
- 09:00 "Готовим вместе" Интер
- 09:25 "Мир наизнанку" 1+1
- 10:00 "Орел и Решка. Чудеса света 2. Неизданное" Интер
- 11:00 "Орел и Решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное" Интер
- 11:40 Мамахохотала НЛО TV
- 13:00 "Орел и Решка. Морской сезон" Интер
- 13:50 "Круче всех. Лучшее" Интер
- 14:00 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
- 16:35 МастерШеф. Профессионалы СТБ
- 18:55 Следствие ведут экстрасенсы СТБ