Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

30 мая 2020 18:23 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

О чем не расскажет река, канал Украина, 17:00

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Елена трудится в столичном промышленном холдинге и метит на должность топ-менеджера. Но ее коллега подстраивает, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно найти общий язык с ее начальником Андреем. Однако тот привык работать по старинке и не приемлет современные методы управления. Девушке предстоит не только наладить отношения с начальником, но и справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан очередной “сюрприз”.

А также смотрите:

  • 09:00 Т/с "Отдел 44" ICTV 
  • 11:35 Т/с "Папаньки" СТБ
  • 17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV
  • 19:00 Т/с "Касл" НЛО TV 
  • 21:00 Т/с "Подкидыш" Украина
  • 21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Остин Пауэрс: Голдмембер, НЛО TV, 15:30

В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Найджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в XXI веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зло, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок в прошлое. Он оказывается в 1975 году, в эпохе диско. Однако вскоре выясняется, что одержимый идеей завоевать весь мир Доктор Зло был сам в сговоре с Голдмембером и, возможно, причастен к похищению отца Остина. Может быть, похищение Найджела Пауэрса — это всего лишь уловка двух злодеев, совершённая, чтобы заманить к себе Остина Пауэрса? Вместе со своей очаровательной давней подружкой Фокси Клеопатрой Остин Пауэрс пытается распутать злодейские планы Доктора Зло и Голдмембера, чтобы не только выручить своего отца, но и спасти весь мир от этих злодеев.

А также смотрите:

  • 08:25 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" СТБ 
  • 10:00 Х/ф "Суета сует" СТБ 
  • 10:00 Х/ф "Учитель года" К1
  • 13:30 Х/ф "Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие" ТЕТ
  • 13:40 Х/ф "Инферно" 2+2
  • 13:50 Х/ф "Как украсть небоскреб" Новый канал 
  • 15:30 Х/ф "Подмена в один миг" 1+1
  • 15:50 Х/ф "Первый мститель" Новый канал 
  • 16:10 Х/ф "Приключения Реми" Интер
  • 16:30 Х/ф  "Стрелок" ICTV
  • 18:10 Х/ф "Первый мститель: Другая война" Новый канал  
  • 19:00 Х/ф "Ущерб" 2+2
  • 20:30 Х/ф "Роми" Интер
  • 20:30Х/ф "Ван Хельсинг" ICTV
  • 20:50 Х/ф "Ответный ход" НТН 
  • 21:00Х/ф "Команда А" 2+2  
  • 21:00Х/ф "Первый мститель: Проти востояние" Новый канал 

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Орел и решка. Карантин, 12:00, Интер

В этот уик-энд тревел-шоу отправится в настоящую карантинную экспедицию на край света, чтобы узнать, как сейчас живут на крайнем севере США и как «карантинят» на островах посреди Тихого океана.

Также зрители попадут в карликовое государство Монако и узнают, без чего не могут прожить миллионеры в самоизоляции. Побывают в Новой Зеландии, где количество выздоровевших составляет уже 85%. Познакомятся с туристами, которые несколько месяцев не могут добраться домой. Станут участниками протестов против карантинных мер в майском Берлине. И увидят, как жители Барселоны вышли на улицы после двух месяцев заточения.

А также смотрите:

  • 09:00 "Готовим вместе" Интер
  • 09:25 "Мир наизнанку" 1+1 
  • 10:00 "Орел и Решка. Чудеса света 2. Неизданное" Интер
  • 11:00 "Орел и Решка. Ивлеева vs. Бедняков. Неизданное" Интер
  • 11:40 Мамахохотала НЛО TV
  • 13:00 "Орел и Решка. Морской сезон" Интер 
  • 13:50 "Круче всех. Лучшее" Интер
  • 14:00 "Орел и Решка. Морской сезон" К1
  • 16:35 МастерШеф. Профессионалы СТБ 
  • 18:55 Следствие ведут экстрасенсы СТБ

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