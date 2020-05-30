Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу.

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — СЕРИАЛЫ

О чем не расскажет река, канал Украина, 17:00

Елена трудится в столичном промышленном холдинге и метит на должность топ-менеджера. Но ее коллега подстраивает, что девушку отправляют на проблемный объект – загибающуюся лесопилку далеко в глуши. Чтобы поднять лесопилку, Елене нужно найти общий язык с ее начальником Андреем. Однако тот привык работать по старинке и не приемлет современные методы управления. Девушке предстоит не только наладить отношения с начальником, но и справиться с коварной Жанной, у которой всегда припрятан очередной “сюрприз”.

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09:00 Т/с "Отдел 44" ICTV

11:35 Т/с "Папаньки" СТБ

17:20 Т/с "Все женщины - ведьмы" НЛО TV

19:00 Т/с "Касл" НЛО TV

21:00 Т/с "Подкидыш" Украина

21:30 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ФИЛЬМЫ

Остин Пауэрс: Голдмембер, НЛО TV, 15:30

В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Найджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в XXI веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зло, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок в прошлое. Он оказывается в 1975 году, в эпохе диско. Однако вскоре выясняется, что одержимый идеей завоевать весь мир Доктор Зло был сам в сговоре с Голдмембером и, возможно, причастен к похищению отца Остина. Может быть, похищение Найджела Пауэрса — это всего лишь уловка двух злодеев, совершённая, чтобы заманить к себе Остина Пауэрса? Вместе со своей очаровательной давней подружкой Фокси Клеопатрой Остин Пауэрс пытается распутать злодейские планы Доктора Зло и Голдмембера, чтобы не только выручить своего отца, но и спасти весь мир от этих злодеев.

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08:25 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" СТБ

10:00 Х/ф "Суета сует" СТБ

10:00 Х/ф "Учитель года" К1

13:30 Х/ф "Дневник Слабака 4: Долгое Путешествие" ТЕТ

13:40 Х/ф "Инферно" 2+2

13:50 Х/ф "Как украсть небоскреб" Новый канал

15:30 Х/ф "Подмена в один миг" 1+1

15:50 Х/ф "Первый мститель" Новый канал

16:10 Х/ф "Приключения Реми" Интер

16:30 Х/ф "Стрелок" ICTV

18:10 Х/ф "Первый мститель: Другая война" Новый канал

19:00 Х/ф "Ущерб" 2+2

20:30 Х/ф "Роми" Интер

20:30Х/ф "Ван Хельсинг" ICTV

20:50 Х/ф "Ответный ход" НТН

21:00Х/ф "Команда А" 2+2

21:00Х/ф "Первый мститель: Проти востояние" Новый канал

Что посмотреть по ТВ 31 мая 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Орел и решка. Карантин, 12:00, Интер

В этот уик-энд тревел-шоу отправится в настоящую карантинную экспедицию на край света, чтобы узнать, как сейчас живут на крайнем севере США и как «карантинят» на островах посреди Тихого океана.

Также зрители попадут в карликовое государство Монако и узнают, без чего не могут прожить миллионеры в самоизоляции. Побывают в Новой Зеландии, где количество выздоровевших составляет уже 85%. Познакомятся с туристами, которые несколько месяцев не могут добраться домой. Станут участниками протестов против карантинных мер в майском Берлине. И увидят, как жители Барселоны вышли на улицы после двух месяцев заточения.

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