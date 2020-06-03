Супермама: почему для подростка важны друзья

В эфире телеканала СТБ продолжается девятая неделя психологического реалити «Супермама».

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Юлиана – изысканная и сдержанная мама двоих детей. Дочери Карине 12 лет, а сыну Боре – 7. Кроме того, экс-жена миллионера – певица. Героиня поддерживает себя в идеальной форме, занимается творческой карьерой и бизнесом, а также уделяет время детям.

Юлиана отмечает, что хочет дать Карине и Боре все лучшее. Поэтому дети не только учатся в престижной школе и много времени уделяют дополнительным занятиям, но и избирательны к кругу своего общения. Вот только Карина рассказала гостям, что у нее нет друзей. Почему этот звоночек может быть тревожным – объяснит Дмитрий Карпачев.

«Наши дети – самое лучшее вложение, и уже с детства нужно начинать задумываться о том, кем они станут. Для меня важно, чтобы мои дети были успешными и имели хорошие связи, поэтому они учатся в платных школах. Стараюсь дать им все самое лучшее. Я считаю, что я супермама, потому что я чувствую своих детей, у нас есть гармония», - рассказывает героиня.

Убедятся ли в этом конкурентки Юлианы после визита к ней? Увидим уже сегодня, 3 июня, в 18:15 на СТБ.