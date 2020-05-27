Супермама: смотреть онлайн 31 выпуск (эфир от 27.05.2020)

27 мая на канале СТБ вышел 31 выпуск шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 31 выпуске шоу Супермама

Виктория – всесторонне развитая мама. Участница проекта ищет себя в самых разных сферах. Она и старший лейтенант полиции, и модель plus-size, и актриса, и певица, и блогер. У героини шесть высших образований и множество наград, но главная из них – доченька Злата! Мама с дочерью – настоящие подружки, они часто надевают одинаковые наряды и аксессуары, проводят много времени вместе. В их доме нет строгих правил и, тем более, наказаний. Правильная ли это стратегия?

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