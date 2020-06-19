Невероятная правда о звездах: жертвами каких афер становились знаменитости?

В субботу, 20 июня, в 9:10 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Звездные жертвы мошенников! Кто очутился на крючке у аферистов? Неужели Ксения Мишина, главная героиня нового проекта «Холостячка» на СТБ, из-за мошенников потеряла все свои деньги? Правда ли, что финансовый обман разбил семью Орнеллы Мути? От каких действий мошенников пострадали Виктор Павлик, Слава Каминская и другие?

Звезды и правосудие: кто из селебрити притягивался к ответственности за нарушение закона и чем это закончилось? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:10 на телеканале СТБ!