Невероятная правда о звездах: жертвами каких афер становились знаменитости?

19 июня 2020 19:20 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: жертвами каких афер становились знаменитости?
Невероятная правда о звездах: жертвами каких афер становились знаменитости?

В субботу, 20 июня, в 9:10 на СТБ зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – «Невероятная правда о звездах».

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Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

Звездные жертвы мошенников! Кто очутился на крючке у аферистов? Неужели Ксения Мишина, главная героиня нового проекта «Холостячка» на СТБ, из-за мошенников потеряла все свои деньги? Правда ли, что финансовый обман разбил семью Орнеллы Мути?  От каких действий мошенников пострадали Виктор Павлик, Слава Каминская и другие?

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Звезды и правосудие: кто из селебрити притягивался к ответственности за нарушение закона и чем это закончилось? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:10 на телеканале СТБ! 

 

 

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