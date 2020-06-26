Стосується кожного: в ток-шоу – о взрыве десятиэтажки в Киеве
В пятницу, 26 июня, в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер» – специальный выпуск «Взрывное мгновение» – о том, как взрыв в жилом доме разрушил жизнь более сотни семей.
Рассказать о том, что им пришлось пережить, в студию «Касается каждого» придут пострадавшие от взрыва: Ирина Разумная, Оксана Ходорыч, Ирина Лисанская, Владимир Иллив. Где каждый из них находился в момент трагедии? В безопасности ли сейчас они и их семьи? Какая помощь нужна пострадавшим и оказывается ли она государством на должном уровне?
О подробностях того утра также расскажет очевидец трагедии Игорь Цюрукало. Как разворачивались события и что происходило в первые минуты после взрыва?
Официальная причина взрыва – утечка газа. За несколько дней до трагедии коммунальщики меняли в доме счетчики. Эту версию озвучил мэр Киева Виталий Кличко. Но у местных жителей есть свои предположения о том, что произошло.
Жильцы дома, которые лишились крыши над головой, сейчас в стрессе и очень растеряны. Они не понимают, смогут ли в ближайшее время вернуться в свои квартиры. И что будет с теми, кто вообще остался без жилья.Касается каждого» эксперты вместе с жителями разрушенного дома проанализируют возможные причины воскресного взрыва. И вспомнят подобные трагедии, которые уже переживали украинцы. Разобраться в ситуации помогут медицинский психолог, кандидат психологических наук Наталия Бугаева, адвокат Ольга Драчевская, шеф-редактор программы «Правда жизни» на телеканале НТН Геннадий Стамбула, судэксперт Киевского научно-исследовательского института экспертиз Минюста Украины, заслуженный строитель Украины Алексей Командиров.
Берегите себя и своих близких! И смотрите специальный выпуск «Касается каждого» – «Взрывное мгновение» – сегодня, 26 июня, в 18:00 на телеканале «Интер».