Стосується кожного: в ток-шоу – о взрыве десятиэтажки в Киеве

26 июня 2020 12:30 Александр Кива
Стосується кожного: в ток-шоу – о взрыве десятиэтажки в Киеве
Стосується кожного: в ток-шоу – о взрыве десятиэтажки в Киеве

В пятницу, 26 июня, в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на телеканале «Интер» – специальный выпуск «Взрывное мгновение» – о том, как взрыв в жилом доме разрушил жизнь более сотни семей.

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Всю Украину всколыхнула новость о том, что в воскресенье утром, 21 июня, в столичной десятиэтажке прогремел страшный взрыв. Очевидцы из соседних зданий говорят, что дом «сложился» буквально в считанные секунды. Перекрытия между этажами рухнули, и вещи, находившиеся в квартирах, провалились до пятого этажа. Под бетонными завалами оказались люди.

Рассказать о том, что им пришлось пережить, в студию «Касается каждого» придут пострадавшие от взрыва: Ирина Разумная, Оксана Ходорыч, Ирина Лисанская, Владимир Иллив. Где каждый из них находился в момент трагедии? В безопасности ли сейчас они и их семьи? Какая помощь нужна пострадавшим и оказывается ли она государством на должном уровне?

О подробностях того утра также расскажет очевидец трагедии Игорь Цюрукало. Как разворачивались события и что происходило в первые минуты после взрыва?

Официальная причина взрыва – утечка газа. За несколько дней до трагедии коммунальщики меняли в доме счетчики. Эту версию озвучил мэр Киева Виталий Кличко. Но у местных жителей есть свои предположения о том, что произошло.

Жильцы дома, которые лишились крыши над головой, сейчас в стрессе и очень растеряны. Они не понимают, смогут ли в ближайшее время вернуться в свои квартиры. И что будет с теми, кто вообще остался без жилья.

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В студии «Касается каждого» эксперты вместе с жителями разрушенного дома проанализируют возможные причины воскресного взрыва. И вспомнят подобные трагедии, которые уже переживали украинцы. Разобраться в ситуации помогут медицинский психолог, кандидат психологических наук Наталия Бугаева, адвокат Ольга Драчевская, шеф-редактор программы «Правда жизни» на телеканале НТН Геннадий Стамбула, судэксперт Киевского научно-исследовательского института экспертиз Минюста Украины, заслуженный строитель Украины Алексей Командиров.

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«Мы сочувствуем каждому, кто пострадал в этой трагедии, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Самое страшное, что это не первый случай и, возможно, не последний. Сегодня мы в студии и у экранов телевизоров объединим всю страну, чтобы поговорить о причинах подобных трагедий и о правилах безопасности, которые нам необходимо соблюдать. А еще – узнаем, как государство планирует помогать людям, потерявшим крышу над головой и уверенность в том, что завтра им будет где ночевать».

Берегите себя и своих близких! И смотрите специальный выпуск «Касается каждого» – «Взрывное мгновение» – сегодня, 26 июня, в 18:00 на телеканале «Интер».

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