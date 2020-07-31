Григорий Решетник о новом сезоне Невероятной правды о звездах: Будет еще больше откровений

31 июля 2020 12:30 Александр Кива
Григорий Решетник о новом сезоне Невероятной правды о звездах: Будет еще больше откровений
Григорий Решетник о новом сезоне Невероятной правда о звездах: Будет еще больше откровений

1 августа в 9:30 на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

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Его ведущие, Надежда Матвеева и Григорий Решетник, продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских знаменитостей. Григорий рассказал, как прошло начало съемок и что зрители увидят в новом сезоне.

В новом сезоне ведущие готовы рассказать еще больше новостей из жизни любимчиков миллионов. Григорий Решетник отмечает, что ждал старта съемок с нетерпением.

«Вся съемочная группа невероятно соскучилась друг по другу. Наши съемки стартовали с большим оптимизмом. Дело еще в том, что предыдущий сезон у нас начался в эпоху строгого карантина, все жили в условиях ограничений. Сейчас звезды понемногу возвращаются к прежней жизни. Наша первая съемка была настоящим праздником, который зрители могут созерцать уже в эту субботу. Я очень рад новому сезону, приятно было видеть свою соведущую Надежду Матвееву. В дуэте мы расскажем все-все яркие подробности. Мы так веселились и хохотали на съемочной площадке, что иногда даже сложно было записывать программу. Мне кажется, телевидение таким и должно быть. В радости рождается поистине ценный продукт.

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Сейчас мы можем ближе общаться со звездами, поэтому зрителей ждет еще больше  откровений, новые рубрики и герои. Хочу открыть как можно больше инсайдерской информации. Не пропустите уже в субботу на СТБ», - делится телеведущий.

Смотрите премьеру нового сезона «Невероятной правды о звездах» с 1 августа по субботам в 9:30 на СТБ!

 

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