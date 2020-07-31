Григорий Решетник о новом сезоне Невероятной правды о звездах: Будет еще больше откровений

1 августа в 9:30 на СТБ состоится премьера нового сезона проекта о жизни селебрити – «Неймовірна правда про зірок».

Его ведущие, Надежда Матвеева и Григорий Решетник , продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских знаменитостей. Григорий рассказал, как прошло начало съемок и что зрители увидят в новом сезоне.

В новом сезоне ведущие готовы рассказать еще больше новостей из жизни любимчиков миллионов. Григорий Решетник отмечает, что ждал старта съемок с нетерпением.

«Вся съемочная группа невероятно соскучилась друг по другу. Наши съемки стартовали с большим оптимизмом. Дело еще в том, что предыдущий сезон у нас начался в эпоху строгого карантина, все жили в условиях ограничений. Сейчас звезды понемногу возвращаются к прежней жизни. Наша первая съемка была настоящим праздником, который зрители могут созерцать уже в эту субботу. Я очень рад новому сезону, приятно было видеть свою соведущую Надежду Матвееву. В дуэте мы расскажем все-все яркие подробности. Мы так веселились и хохотали на съемочной площадке, что иногда даже сложно было записывать программу. Мне кажется, телевидение таким и должно быть. В радости рождается поистине ценный продукт.

Читайте такжеКанал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф

Смотрите премьеру нового сезона «Невероятной правды о звездах» с 1 августа по субботам в 9:30 на СТБ!