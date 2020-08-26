Сегодня, 26 августа, социальное ток-шоу «Касается каждого» отмечает 7-летие.

В этот праздничный день в 18:00 в эфир «Интера» выйдет особенный выпуск проекта – «Фантастическая четверка» – об удивительном случае рождения четырех девочек-близнецов. Вероятность появления на свет таких детей – один случай на 13 миллионов! И это чудо произошло в семье Валихновских из Кропивницкого. Девочки родились в начале марта 2020 года и мгновенно стали известными на всю страну. Что это – подарок судьбы или тяжелое испытание? Как живется семьям, которые внезапно стали многодетными? Стоит ли им рассчитывать на поддержку государства?

Стосується кожного: В ток-шоу – о рождении четверых близнецов в Кропивницком / пресс-служба

О том, что в семье будет большое пополнение, супруги Анастасия и Владислав Валихновские узнали, когда женщина была на четвертом месяце беременности. Сначала во время УЗИ врачи увидели тройню, а впоследствии заметили и четвертого ребенка. 20-летнюю Настю сразу предупредили, что легко не будет, поэтому готовиться к родам она начала заранее. Рождения четверни ждали всем роддомом. Девочки появились на свет на 32 неделе беременности. Они были почти одинаковыми: весом около двух килограммов и ростом – 42-43 сантиметра. В студии ток-шоу «Касается каждого» молодые родители расскажут о своих переживаниях и хлопотах, связанных с малютками. Были ли близнецы в роду Валихновских раньше? Как Анастасия перенесла беременность и роды? Насколько велики были риски? Что советовали врачи? Потребовалась ли молодой маме помощь психолога?

«Это серьезное достижение – дотянуть беременность четверней до такого большого срока, – признается заслуженный врач Украины Вячеслав Каминский. – В акушерской практике обычно вес у таких детей значительно меньше – около килограмма. Можно сказать, что это совместный подвиг моих коллег и мамочки».

Стосується кожного: В ток-шоу – о рождении четверых близнецов в Кропивницком / пресс-служба

Сейчас в семье Валихновских остро стоит вопрос с жильем. Супруги живут в съемной 2-комнатной квартире на одну зарплату – Влад работает спасателем в пожарной части. Как они распределяют семейные обязанности? Хватает ли денег содержать такую большую семью? Как отреагировали городские власти Кропивницкого на рождение четверни? На какую поддержку и льготы от государства могут рассчитывать многодетные родители?

Также в студию «Касается каждого» в этот вечер вместе со своими детьми придет еще одна украинская мама-рекордсменка – одесситка Оксана Кобелецкая. Пять лет назад ее роды стали сенсацией для Украины. Оксана родила сразу пятерых детей: трех мальчиков и двух девочек. Кроме этого, у нее еще есть старшая дочь. Теперь Оксана – известный блогер и мотиватор для многих многодетных матерей. Как сегодня живется знаменитой одесской семье? Как женщина справляется сразу с шестью детьми? Что нужно делать, чтобы от усталости и бессонных ночей не опускались руки?

Стосується кожного: В ток-шоу – о рождении четверых близнецов в Кропивницком / пресс-служба

«Однажды в мою жизнь пришло сразу много детей, – говорит Оксана Кобелецкая. – Жизнь стала совершенно другой, заиграла яркими красками. В ней появилось много радости, неожиданностей и любви».

Поддержать многодетных родителей придут эксперты «Касается каждого»: заслуженный врач Украины, акушер-гинеколог Вячеслав Каминский; психолог Александра Стефанюк; заслуженный журналист Украины Мария Кинах и шоумен Дмитрий Коляденко.

«В жизни каждого человека есть место чуду или чудесам, которые делают нас счастливыми, – говорит ведущий проекта «Касается каждого», тоже многодетный отец Андрей Данилевич. – Помните о главном и безгранично любите своих детей. Это важно, это – касается каждого!»

Не пропустите историю большого чуда в маленькой украинской семье – выпуск «Фантастическая четверка» в ток-шоу «Касается каждого» – сегодня, 26 августа, в 18:00 на «Интере».