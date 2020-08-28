Дмитрий Карпачев о премьере Супермама: У каждой мамы появится возможность посмотреть на воспитание по-новому

С 31 августа в 18:00 на СТБ зрители увидят премьерную неделю проекта «Супермама», в рамках которой четыре мамочки вновь посоревнуются за звание лучшей.

Кто такая супермама и почему стоит обязательно смотреть проект – рассказал ведущий психологического реалити, эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

«Этот проект важен тем, что у каждой мамы появится возможность посмотреть на воспитание по-новому, у участниц – посмотреть на себя со стороны и увидеть ошибки, пересмотреть взгляды на материнство и действительно стать супермамой. Но не для победы, а для своего ребенка. И это самая главная ценность. У большинства нет понимания, кто такая супермама. Кто-то считает, что это женщина, которая посвящает все свободное время детям, а кто-то – что у нее дома идеальная чистота. Лично я считаю, что во всех сферах должен быть баланс: и в личной, и в бытовой, и в отношениях с мужчиной, и в отношениях с детьми. Воспитанию нужно учиться, как любому другому процессу. Это нормально, что у нас не получается то, чего мы не знаем. Ведь никто не удивляется, что человек сразу не может сесть и поехать на мотоцикле, если он этому не учился», - комментирует телеведущий.

Уже с понедельника участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Эксперт отмечает, что быть супермамой – задача не из простых.

Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» с понедельника по четверг, в 18:00 на СТБ!