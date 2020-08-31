Во вторник, 1 сентября, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Темой программы стали гастрит и боли в желудке.

Темой программы стали гастрит и боли в желудке. Диагноз гастрит ставят многим людям, однако не все своевременно принимают меры. Между тем гастрит может быть заразен! Helicobacter pylori – опасная бактерия, которая есть у каждого второго человека. Она разъедает желудок изнутри. Каковы симптомы заболевания? Как оно лечится и обязательно ли глотать зонд? В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий проекта Хорошее здоровье на Интере Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

«Гастрит так назвали в честь латинского названия желудка gastritis, – рассказывает ведущий Александр Лукьяненко. – Это болезнь, при которой образуется воспаление оболочки желудка. Им страдает 60% населения планеты, причем у мужчин он встречается чаще, чем у женщин. Существует множество вариантов гастритов, но в первую очередь врачи выделяют острые и хронические. Современная медицина знает, что чаще всего причиной возникновения гастрита становится бактерия Helicobacter pylori. Но есть и другие».

Хорошее здоровье на Интере: почему гастрит может быть заразным? / пресс-служба канала Интер

Одними из самых распространенных причин, которые могут вызывать гастрит, являются стресс и неправильное питание. Певица Наталья Валевская признается, что из-за напряженного графика работы даже поесть получается не всегда. Из-за такого образа жизни она периодически ощущает тяжесть и боль в желудке. Певица волнуется, что может заработать себе гастрит. Что нужно делать, чтобы вовремя остановить развитие неприятного заболевания? Как оказать первую помощь при острой боли в желудке? Какие существуют методы диагностики гастрита? Наталья пришла в студию «Хорошего здоровья на Интере», чтобы получить ответы на эти вопросы.

Если взрослый человек способен проконтролировать свой образ жизни, то как контролировать ребенка, пока он находится вне дома? Как понять, что с его здоровьем не все в порядке? Еще одна героиня программы – Оксана Миргородская – расскажет о том, как протекает болезнь у ее сына-школьника. Гастрит у мальчика вызвала Helicobacter pylori. На что нужно обращать внимание родителям, чтобы вовремя распознать проблемы с желудком у ребенка? Какие обследования сделать? Нужно ли проверить на Helicobacter pylori всех членов семьи, если переболел кто-то один? И что делать, если вылечить болезнь окончательно не получается?

Хорошее здоровье на Интере: почему гастрит может быть заразным? / пресс-служба канала Интер

Гастритом легко заболеть, но трудно от него избавиться. В студию «Хорошего здоровья на Интере» придет 59-летняя актриса Наталья Павлова. В отличие от предыдущих героев программы, которые впервые столкнулись с проявлениями гастрита, женщина страдает этим заболеванием уже 30 лет. Почему гастрит становится хроническим? Может ли болезнь быть сезонной? Нужно ли постоянно принимать лекарства при хроническом гастрите или только во время обострений?

Какие методы лечения действенны, а какие – нет? Чем опасно неправильное лечение или его полное отсутствие? Какие группы препаратов помогают при различных симптомах гастрита? И, главное, как жить и что есть, чтобы не допустить гастрита в своей жизни? Разобраться в этих и других вопросах помогут эксперты ток-шоу: гастроэнтеролог Наталия Харченко, педиатр Анастасия Барзелович, терапевт Вера Золотарева.

Хорошее здоровье на Интере: почему гастрит может быть заразным? / пресс-служба канала Интер

«Самым действенным способом уберечься от гастрита является здоровое питание, – считает Наталья Харченко. – Есть необходимо 3-4 раза в день, небольшими порциями, тщательно пережевывая пищу. Завтрак должен быть сытным, а ужин – легким. Рекомендуется употреблять рыбу, диетические сорта мяса и птицы, свежую зелень, овощи и фрукты. Лучше забыть о таких продуктах, как чипсы, соленые орешки, копченые и консервированные продукты, колбасные изделия, фастфуд и сдоба. Кроме того, не стоит переедать и пить кофе натощак, употреблять слишком холодную или горячую пищу. И, главное, если у вас болит желудок – не нужно заниматься самолечением».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о гастрите – во вторник, 1 сентября, в 13:20 на телеканале «Интер».