Хорошее здоровье на Интере: Сахарный диабет - смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.08.2020)

28 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 12 выпуска проекта – Гипертония.

Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

Даже если вы не злоупотребляете сахаром, это не значит, что он вам не грозит – в мире все больше людей болеют диабетом. По данным экспертов, только в Украине таких - более миллиона. Эту болезнь называют одной из первых причин, приводящих к инвалидизации. Сахарный диабет повреждает сосуды и может привести к гангрене, слепоте, почечной недостаточности, инсульту и инфаркту. Но врачи утверждают: если знать свои показатели и удерживать их в норме, можно жить с сахарным диабетом и оставаться здоровым человеком. Как вовремя распознать и контролировать эту болезнь? Можно ли при диабете есть сладкое и заниматься спортом? Какие продукты стоит ограничить, а какие, напротив, нужно включить в рацион? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» – эндокринолог Любовь Соколова, диетолог Борис Скачко, терапевт Инна Ковалева. Звездная гостья этого выпуска – актриса Лариса Кадочникова.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 28.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.