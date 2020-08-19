Хорошее здоровье на Интере: Варикоз - смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)

19 августа 2020 23:30 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Варикоз - смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)

26 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 10 выпуска проекта – Гипертония.

Смотрите в 10 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

От этой болезни страдает 60% всего населения мира, 40% из них женщины. Если вы считаете, что варикоз приходит вместе со старостью, то вы ошибаетесь. Высокие каблуки, беременность, большая нагрузка на ноги могут спровоцировать развитие заболевания. Какие сигналы организм подает человеку, чтобы он обратил внимание на состояние своего здоровья? Чем может быть опасен варикоз и что способствует возникновению этой проблемы? В каких случаях необходимо хирургическое вмешательство? Как надолго сохранить красоту и легкость ног? Можно ли избежать варикоза и что для этого надо делать рассказали эксперты ток-шоу: сосудистый хирург, врач-флеболог, к.м.н Борис Коваль; терапевт, кардиолог, к.м.н. Инна Ковалева; диетолог, эндокринолог, терапевт, к.м.н. Екатерина Кондратюк. Звездная гостья программы – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 26.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер видео здоровье телешоу Хорошее здоровье на Интере

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.08.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.08.2020)
20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

20 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег
Новости

Від пацанки до панянки-4: беременная участница назовет сына в честь незнакомца, который дал ей денег

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK