Хорошее здоровье на Интере: Варикоз - смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)

26 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 10 выпуска проекта – Гипертония.

Смотрите в 10 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

От этой болезни страдает 60% всего населения мира, 40% из них – женщины. Если вы считаете, что варикоз приходит вместе со старостью, то вы ошибаетесь. Высокие каблуки, беременность, большая нагрузка на ноги могут спровоцировать развитие заболевания. Какие сигналы организм подает человеку, чтобы он обратил внимание на состояние своего здоровья? Чем может быть опасен варикоз и что способствует возникновению этой проблемы? В каких случаях необходимо хирургическое вмешательство? Как надолго сохранить красоту и легкость ног? Можно ли избежать варикоза и что для этого надо делать рассказали эксперты ток-шоу: сосудистый хирург, врач-флеболог, к.м.н Борис Коваль; терапевт, кардиолог, к.м.н. Инна Ковалева; диетолог, эндокринолог, терапевт, к.м.н. Екатерина Кондратюк. Звездная гостья программы – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 26.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.