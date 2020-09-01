Спецназ города ангелов – премьера на НЛО TV

31 августа в 22:50 на телеканале НЛО TV состоялась премьера сериала "Спецназ города ангелов".

«Спецназ города ангелов» (SWAT) – это американский телесериал, в центре событий которого отряд специального назначения. Даниэль Харрельсон возглавляет отряд настоящих профи, которые занимаются весьма ответственным делом. Они спасают жителей своего города от опасных преступников. Отряд специального назначения каждый день выезжает на особые задачи, опасные для жизни. Однако с такой работой могут справиться только они.

Пока в непростых карантинных условиях готовятся к эфиру новые сезоны наших проектов «СуперКопы» и «Швидка», мы стартуем показ классных западных проектов. В эфир НЛО TV возвращаются сериалы «Касл» и «Новобранец», а компанию им составит приключенческий сериал «Спецназ города ангелов». В новый сезон входим с яркими иностранными проектами, а уже с октября ждите наши украинские премьеры,

– директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

«Спецназ города ангелов» с понедельника по пятницу в 22:50 на НЛО TV.