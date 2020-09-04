Невероятная правда о звездах: звездные дети-первоклашки

Главная тема нового выпуска прокта Невороятная правда о звездах — кто из селебрити отвел детей в первый класс, и как это было?

В субботу, 5 сентября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невроятная правда о звездах. Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

1 сентября – знаковый день для школьников и их родителей. Особенно, если ребенок отправляется в школу впервые. Кто из селебрити отвел детей в первый класс, и как это было? Первая работа знаменитостей: как начинали зарабатывать деньги топовые артисты украинского и голливудского шоу-бизнеса?

Что интересного проект обнаружит в сумочке и авто Наталии Холоденко? Хорошо ли знают друг друга Руслан Квинта и DJ Nana? И какие секреты личной жизни пара приоткроет зрителям? Какое хобби у Егора Крутоголова? И кому из селебрити удалось пробиться на большую сцену с самых низов? Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ!