Невероятная правда о звездах: звездные дети-первоклашки

4 сентября 2020 16:39 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: звездные дети-первоклашки
Невероятная правда о звездах: звездные дети-первоклашки
пресс-служба

Главная тема нового выпуска прокта Невороятная правда о звездах — кто из селебрити отвел детей в первый класс, и как это было?

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В субботу, 5 сентября, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новый выпуск проекта о жизни селебрити – Невроятная правда о звездах. Ведущие, Григорий Решетник и Надежда Матвеева, подготовили интересные и актуальные новости из жизни украинских и голливудских звезд.

1 сентября – знаковый  день для школьников и их  родителей. Особенно, если ребенок  отправляется в школу впервые. Кто из селебрити отвел детей в первый класс, и как это было? Первая работа знаменитостей: как начинали зарабатывать деньги топовые артисты украинского и голливудского шоу-бизнеса? 

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Что интересного проект обнаружит в сумочке и авто Наталии Холоденко? Хорошо ли знают друг друга Руслан Квинта и DJ Nana? И какие секреты личной жизни пара приоткроет зрителям? Какое хобби у Егора Крутоголова? И кому из селебрити удалось пробиться на большую сцену  с самых низов?  Смотрите это и многое другое в субботу в 9:30 на телеканале СТБ! 

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