«Хорошее здоровье на Интере»: как избавиться от лишнего веса?

7 сентября 2020 20:00 Александр Кива
«Хорошее здоровье на Интере»: как избавиться от лишнего веса?
«Хорошее здоровье на Интере»: как избавиться от лишнего веса?
пресс-служба

Во вторник, 8 сентября, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». На этот раз темой программы станет одна из главных причин большинства болезней – ожирение.

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На сегодняшний день каждый четвертый украинец страдает от лишнего веса. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году планету ожидает эпидемия ожирения. Почему люди во всем мире толстеют? Каковы основные причины набора веса? И как можно избавиться от лишних килограммов? В студии программы на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу. 

С каждым годом тема избыточного веса становится все более актуальной. И большинство людей хорошо знают, насколько опасными могут быть лишние килограммы: они приводят к одышке, боли в суставах, развитию гипертонии и диабета второго типа. Так что же такое ожирение – эстетическая проблема или серьезное заболевание? Может ли человек с избыточным весом быть абсолютно здоровым? Какие причины вызывают ожирение?

«Важно понимать, что ожирение – это болезнь, в дальнейшем к этому диагнозу присоединится комплекс дополнительных проблем, которые влечет за собой избыточный вес, – объясняет диетолог Катерина Кондратюк. – Одними из самых распространенных причин, которые могут вызывать ожирение, являются не только переедание и гиподинамия, но и фактор наследственности, заболевания нервной системы, эндокринологические проблемы, прием гормональных средств и антидепрессантов».

«Хорошее здоровье на Интере»: как избавиться от лишнего веса? / пресс-служба

Одна из наиболее используемых формул для измерения ожирения – индекс массы тела (ИМТ), получаемый делением веса человека (в килограммах) на его рост (в метрах) в квадрате. Принято считать, что человек с ИМТ, равным или превышающим 30, страдает от ожирения, а человек с ИМТ, равным или превышающим 25, имеет лишний вес. В студию ток-шоу придет телеведущий Дмитрий Чистяков, для которого большой вес – часть его звездного имиджа. Как любой мужчина, он любит поесть и никогда не отказывает себе во вкусненьком. Но недавно Дима задумался о похудении. Теперь он занимается спортом и правильно питается, научился готовить полезную еду и следить за режимом. Сколько килограммов он потерял за время карантина? Сложно ли поддерживать вес в норме? Как удержать баланс между имиджем и здоровьем?

Также в студию «Хорошего здоровья на Интере» придет молодая красавица весом в 160 килограммов – Испанка Станку. Средневековые художники наверняка писали бы с нее картины. Но довольна ли она сама своей внешностью, весом и состоянием здоровья? Какие опасности подстерегают женщину с лишним весом? Еще одна героиня ток-шоу – Юлия Перехрест – более 10 лет не могла обуздать аппетит. Что заставило ее начать борьбу с лишними килограммами? Как ей удалось похудеть на 40 кг? И что нужно делать, чтобы снова их не набрать?

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Как правильно худеть? Что такое сбалансированное питание? Как приучить ребенка с лишним весом к полезной еде? Кому показана бариатрическая операция? И сколько килограммов удается сбросить благодаря хирургическому вмешательству? Разобраться в этих и других вопросах помогут эксперты ток-шоу: профессор, хирург, заслуженный врач Украины Иван Тодуров; эндокринолог, диетолог Екатерина Кондратюк; терапевт Ольга Масюк.

«Хорошее здоровье на Интере»: как избавиться от лишнего веса? / пресс-служба

«Даже понимая, что многие проблемы решатся после похудения, не все могут совладать с собой и изменить образ жизни: уменьшить порции, отказаться от сладкого, мучного и жирного, – объясняет Иван Тодуров. – В некоторых случаях с аппетитом невозможно справиться, никак не удается его заглушить. И сильная или слабая воля человека тут ни при чем. В верхней части желудка есть зона, в которой вырабатывается гормон аппетита – грелин. Он напрямую связан с гормоном удовольствия (эндорфином), который начинает вырабатываться, как только человек насладился едой. Во всем мире уже используют такое понятие, как пищевой наркоман. Люди действительно становятся зависимыми от еды».

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» об ожирении – во вторник, 8 сентября, в 13:20 на телеканале «Интер».

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