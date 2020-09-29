Таємниці ДНК 2 сезон: Своих ли детей воспитывает герой выпуска?

29 сентября 2020 15:40 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: Своих ли детей воспитывает герой выпуска?
Таємниці ДНК 2 сезон: Своих ли детей воспитывает герой выпуска?
пресс-служба

Сегодня, 29 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск 2 сезона ток-шоу «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который навсегда изменит жизнь целой семьи!

Совсем недавно в отношениях Федора из Молдовы и Ольги из Украины царили любовь, счастье и гармония! За 23 года совместной жизни пара создала большую семью и приобрела уютный дом в Украине. Федор часто отправлялся на заработки, чтобы прокормить супругу, дочь и двоих сыновей. Поэтому о том, что возлюбленная уже 15 лет в отношениях с другим, даже не подозревал.

Узнав об изменах Ольги, мужчина начал сомневаться, действительно ли он является отцом двоих младших детей? Чтобы узнать истину и расставить все по своим местам, Федор просит провести тест ДНК. Смотрите сегодня  в 19:00 на СТБ! 

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