Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.09.2020)

20 сентября 2020 12:32 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.09.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба

22 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 9 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

19-летняя Валерия –  молодая мама. Полтора года она  воспитывает сыночка Артема совсем  одна, ведь ее бывший парень, Ярослав, наотрез отказывается признавать  сына! Родные мужчины поддерживают  его решение и уверяют, что  ребенок не от него. Все потому, что, по их словам, Ярослав не  может иметь детей. Из-за сплетен  и домыслов жизнь Валерии в родном селе превратилась для нее в катастрофу! Чтобы вернуть себе чеcтное имя, а маленькому Артему – отца, девушка просит провести тест ДНК.

9 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 22 сентября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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СТБ Татьяна Высоцкая телешоу Таємниці ДНК 2 сезон

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