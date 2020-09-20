Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск (эфир от 22.09.2020)

22 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 9 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 9 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

19-летняя Валерия – молодая мама. Полтора года она воспитывает сыночка Артема совсем одна, ведь ее бывший парень, Ярослав, наотрез отказывается признавать сына! Родные мужчины поддерживают его решение и уверяют, что ребенок не от него. Все потому, что, по их словам, Ярослав не может иметь детей. Из-за сплетен и домыслов жизнь Валерии в родном селе превратилась для нее в катастрофу! Чтобы вернуть себе чеcтное имя, а маленькому Артему – отца, девушка просит провести тест ДНК.

9 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 22 сентября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.