Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)

22 сентября 2020 19:01 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)
пресс-служба

29 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 10 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 10 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Совсем недавно в отношениях Федора из Молдовы и Ольги из Украины царили любовь, счастье и гармония! За 23 года совместной жизни пара создала большую семью и приобрела уютный дом в Украине. Федор часто отправлялся на заработки, чтобы прокормить супругу, дочь и двоих сыновей. Поэтому о том, что возлюбленная уже 15 лет в отношениях с другим, даже не подозревал. Узнав об изменах Ольги, мужчина начал сомневаться, действительно ли он является отцом двоих младших детей? Чтобы узнать истину и расставить все по своим местам, Федор просит провести тест ДНК. 

10 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 29 сентября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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