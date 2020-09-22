Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 10 выпуск (эфир от 29.09.2020)

29 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 10 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 10 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Совсем недавно в отношениях Федора из Молдовы и Ольги из Украины царили любовь, счастье и гармония! За 23 года совместной жизни пара создала большую семью и приобрела уютный дом в Украине. Федор часто отправлялся на заработки, чтобы прокормить супругу, дочь и двоих сыновей. Поэтому о том, что возлюбленная уже 15 лет в отношениях с другим, даже не подозревал. Узнав об изменах Ольги, мужчина начал сомневаться, действительно ли он является отцом двоих младших детей? Чтобы узнать истину и расставить все по своим местам, Федор просит провести тест ДНК.

10 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 29 сентября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.