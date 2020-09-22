Таємниці ДНК: результат ДНК-теста навсегда изменит жизнь 19-летней Валерии и ее маленького сына

22 сентября 2020 13:05 Юлия Крутиева
Таємниці ДНК: результат ДНК-теста навсегда изменит жизнь 19-летней Валерии и ее маленького сына
Таємниці ДНК: результат ДНК-теста навсегда изменит жизнь 19-летней Валерии и ее маленького сына
пресс-служба

Сегодня, 22 сентября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу Таємниці ДНК.

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который навсегда изменит жизнь 19-летней Валерии и ее маленького сына.

19-летняя Валерия – молодая мама. Полтора года она воспитывает сыночка Артема совсем одна, ведь ее бывший парень, Ярослав, наотрез отказывается признавать сына! Родные мужчины поддерживают его решение и уверяют, что ребенок не от него. Все потому, что, по их словам, Ярослав не может иметь детей.

Ведущая Таємниці ДНК с героиней проекта / пресс-служба канала СТБ

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Из-за сплетен и домыслов жизнь Валерии в родном селе превратилась для нее в катастрофу. Чтобы вернуть себе четное имя, а маленькому Артему – отца, девушка просит провести тест ДНК. Каким будет его результат? И обретет ли Артем папу? Смотрите сегодня,  в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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