Таємниці ДНК 2 сезон: почему бабушка не признает своих внуков

6 октября 2020 13:23 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: почему бабушка не признает своих внуков
Таємниці ДНК 2 сезон: почему бабушка не признает своих внуков
пресс-служба

Сегодня, 6 октября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу  «Таємниці ДНК».

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Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который поможет юной Надежде найти ответ на важный вопрос...

В свои 15 лет Надежда мечтает стать шеф-поваром и, как мама, работать в известном ресторане. Но больше всего девушка хочет остановить террор со стороны собственной бабушки, которая долгие годы портит жизнь всей семье. Наденька рассказывает, что у бабушки пятеро детей и 12 внуков. Ко всем она относится хорошо, но только ее и старшего брата Анатолия не признает... С детства Надя ощущает стыд и обиду.

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Бабушка с другими родственниками уверены – Надя и ее брат им не кровные, так как невестка Светлана изменяла мужу!  Кроме того, по их словам, неподалёку живут дети, как две капли воды похожие на Надю и ее брата. Родственники не верят в такие совпадения и предполагают, что это дети любовников Светланы… Правду сможет открыть лишь тест ДНК! Смотрите сегодня, 6 октября, в 19:00 на СТБ! 

 

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