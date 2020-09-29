Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск (эфир от 06.10.2020)

6 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 11 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 11 выпуске 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК

В свои 15 лет Надежда мечтает стать шеф-поваром и, как мама, работать в известном ресторане. Но больше всего девушка хочет остановить террор со стороны собственной бабушки, которая долгие годы портит жизнь всей семье. Наденька рассказывает, что у бабушки пятеро детей и 12 внуков. Ко всем она относится хорошо, но только ее и старшего брата Анатолия не признает... С детства Надя ощущает стыд и обиду. Все потому, что бабушка с другими родственниками уверены – Надя и ее брат им не кровные, так как невестка Светлана изменяла мужу! Кроме того, по их словам, неподалёку живут дети, как две капли воды похожие на Надю и ее брата. Родственники не верят в такие совпадения и предполагают, что это дети любовников Светланы…Правду сможет открыть лишь тест ДНК!

11 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 6 октября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.