Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи помогут подростку, у которого выпадают зубы

В воскресенье в 21:15 ​​в 4 выпуске 7 сезона «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи Валерий Ославский, Людмила Шупенюк и Екатерина Безвершенко вместе с коллегами продолжат бороться за жизнь и здоровье украинцев.

Зрителей ждут истории, поражающие до глубины души!

Первая из них — история о зубах мальчика по имени Марк, которого на прием привела обеспокоенная мать. Женщину волнует, что у сына-подростка выпадают зубы. Во время консультации мама Марка заявит врачам, что на сына навели порчу, именно поэтому у него серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле происходит с Марком?

Также зрителей ждет одновременно страшная и вдохновляющая история молодого человека, который выиграл войну с раком и теперь мечтает о новой здоровой жизни. На проект его привела огромная грыжа, образовавшаяся после оперативных вмешательств. Смогут ли хирурги помочь парню?

А также Екатерина Безвершенко отправится в киевский метрополитен, чтобы узнать, как пахнет изо рта украинцев. О чем свидетельствует неприятный запах изо рта и как его побороть — узнаем в воскресенье в 4 эпизоде «Я соромлюсь свого тіла» от 16.10.2020 на СТБ.