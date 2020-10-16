Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи помогут подростку, у которого выпадают зубы

16 октября 2020 15:07 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи помогут подростку, у которого выпадают зубы
Я соромлюсь свого тіла 7 сезон: врачи помогут подростку, у которого выпадают зубы
пресс-служба

В воскресенье в 21:15 ​​в 4 выпуске 7 сезона «Я соромлюсь свого тіла» на СТБ врачи Валерий Ославский, Людмила Шупенюк и Екатерина Безвершенко вместе с коллегами продолжат бороться за жизнь и здоровье украинцев.

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Зрителей ждут истории, поражающие до глубины души!

Первая из них —  история о зубах мальчика по имени Марк, которого на прием привела обеспокоенная мать. Женщину волнует, что у сына-подростка выпадают зубы. Во время консультации мама Марка заявит врачам, что на сына навели порчу, именно поэтому у него серьезные проблемы со здоровьем. Что же на самом деле происходит с Марком? 

Также зрителей ждет одновременно страшная и вдохновляющая история молодого человека, который выиграл войну с раком и теперь мечтает о новой здоровой жизни. На проект его привела огромная грыжа, образовавшаяся после оперативных вмешательств. Смогут ли хирурги помочь парню?

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А также Екатерина Безвершенко отправится в киевский метрополитен, чтобы узнать, как пахнет изо рта украинцев. О чем свидетельствует неприятный запах изо рта и как его побороть —  узнаем в воскресенье в 4 эпизоде «Я соромлюсь свого тіла» от 16.10.2020 на СТБ.

 

 

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