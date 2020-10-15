Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

25 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 5 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Для 25-летней Инны Артюшенко проект «Я соромлюсь свого тіла» – последняя надежда. Она обратилась с двумя серьезными диагнозами. Первый – послеоперационная грыжа, которая появилась еще в 13 лет. Тогда девушке неудачно провели операцию, и с тех пор начался ад - кома, 3 месяца страданий в больнице и еще 7 операций! В последнее время Инна живет на обезболивающих, ведь грыжа начала сильно болеть. Из-за болезни молодая женщина не может устроиться на постоянную работу и живет в нищете. Второй диагноз, который терзает сердце героини – бесплодие. Поэтому Инну бросил любимый человек. Почему хирург сделает выводы, что операция в случае Инны слишком рискованна? Как условия поставит пациентке для того, чтобы она состоялась?

А также – новый эксперимент от Екатерины Безвершенко. Речь пойдет о коварном клеще, который всегда охотится на свою добычу. Кто из вас может быть под прицелом? Также в программе вы увидите невероятный финал истории девушки, которая обратилась на проект с 4-й стадией сколиоза. О сложнейшем пути к выздоровлению, мучительной реабилитации и совершенно новой жизни – в новом выпуске.

5 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 от 25.10.2020 смотрите онлайн 4 ноября на нашем сайте