Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)

15 октября 2020 00:07 Александр Кива
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
пресс-служба

18 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 4 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

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Смотрите в 4 выпуске шоу Я соромлюсь свого тіла-7

На проект обратится обеспокоенная мать подростка Марка – у парня серьезные проблемы с зубами, ведь они просто выпадают. Во время консультации наш врач узнает, что причиной этого женщина считает порчу, которую навели на ее сына. Что же происходит с Марком, выяснят наши специалисты. Также зрителей ждет одновременно страшная и вдохновляющая история молодого парня, который выиграл войну с раком и теперь мечтает о новой здоровой жизни. На проект его привела огромная грыжа, образовавшаяся после оперативных вмешательств. Смогут ли наши хирурги помочь парню?

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А еще не пропустите приключения Екатерина Безвершенко в киевском метрополитене. Врач узнает, как пахнет изо рта украинцев. О чем свидетельствует неприятный запах изо рта и как его побороть?

4 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 от 18.10.2020 смотрите онлайн 25 октября на нашем сайте

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