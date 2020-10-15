Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)

18 октября 2020 года на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышел 4 выпуск популярного медицинского проекта Я соромлюсь свого тіла-7.

Смотрите в 4 выпуске шоу

На проект обратится обеспокоенная мать подростка Марка – у парня серьезные проблемы с зубами, ведь они просто выпадают. Во время консультации наш врач узнает, что причиной этого женщина считает порчу, которую навели на ее сына. Что же происходит с Марком, выяснят наши специалисты. Также зрителей ждет одновременно страшная и вдохновляющая история молодого парня, который выиграл войну с раком и теперь мечтает о новой здоровой жизни. На проект его привела огромная грыжа, образовавшаяся после оперативных вмешательств. Смогут ли наши хирурги помочь парню?

А еще не пропустите приключения Екатерина Безвершенко в киевском метрополитене. Врач узнает, как пахнет изо рта украинцев. О чем свидетельствует неприятный запах изо рта и как его побороть?

4 выпуск шоу Я соромлюсь свого тіла-7 от 18.10.2020 смотрите онлайн 25 октября на нашем сайте