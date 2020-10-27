Говорит Украина будет спасать школьника с ограниченными возможностями от жестокости отчима

27 октября 2020 16:40 Александр Кива
Говорит Украина будет спасать школьника с ограниченными возможностями от жестокости отчима
Говорит Украина будет спасать школьника с ограниченными возможностями от жестокости отчима
пресс-служба

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорит Украина», который зрители увидят на телеканале «Украина» во вторник, 27 октября, расскажут о семейной драме, заложником которой стал 7-летний Максим.

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В Киевской области мужчина избил своего пасынка за то, что тот обрисовал старый кухонный стол. Мать не вызвала врачей, а отвела мальчика в школу. Но почему Максим оказался в больнице? Какие тайны скрыты в прошлом отчима? Что расскажет сам мальчик о жизни в семье, и что покажет детектор лжи, который пройдут члены семьи, станет известно уже сегодня.

К журналистам ток-шоу «Говорить Україна» обратилась бабушка Максима, Оксана, которая переживает за судьбу внука, ведь убеждена, что жизнь мальчика в опасности. Мать Максима увидела синяки на его лице, но отвела мальчика в школу, где он пожаловался на самочувствие, а потом потерял сознание. Медсестра и администрация школы вызвали скорую и полицию. В больнице выяснили, что у Максима сотрясение мозга, сломана рука и многочисленные гематомы. Соцслужбы на год запретили матери мальчика приближаться к нему, а отчима - отпустили под подписку о невыезде.

«Сергей не имел права протягивать руки к ребенку. Как можно так избить, что у ребенка сотрясение мозга! Я хочу, чтобы Сергей отбыл наказание и его лишили свободы», - говорит бабушка Оксана на канале «Украина».

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Мать Максима отрицает насилие со стороны супруга и уверяет, что сына обидели дети в школе. Женщина хочет вернуть сына, у которого с детства серьезные проблемы со здоровьем. У ребенка плохо развиты ручки - на обеих конечностях только по четыре пальца. Мальчик уже перенес несколько операции, но ему нужно еще хирургическое вмешательство. Несмотря на это, отчим заставлял Максима отжиматься от пола.

Шокирующие подробности совместной жизни с Сергеем открыла его бывшая супруга. Женщина рассказала, что супруг жесткого бил ее и их детей, поэтому верит, что и Максим пострадал от него.

«Никто не в праве издеваться над детьми и, если такое происходит, то мы не вправе остаться в стороне! Иногда любовь матери к супругу тирана, может привести к серьезным трагедиям, но самое страшное, что могут пострадать дети!», - комментирует ситуацию ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Как описывает инцидент отчим? Прикрывает ли супруга мать Максима, и каким будет результата теста на полиграфе, станет известно сегодня.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!

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