Говорит Украина будет спасать школьника с ограниченными возможностями от жестокости отчима
В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорит Украина», который зрители увидят на телеканале «Украина» во вторник, 27 октября, расскажут о семейной драме, заложником которой стал 7-летний Максим.
К журналистам ток-шоу «Говорить Україна» обратилась бабушка Максима, Оксана, которая переживает за судьбу внука, ведь убеждена, что жизнь мальчика в опасности. Мать Максима увидела синяки на его лице, но отвела мальчика в школу, где он пожаловался на самочувствие, а потом потерял сознание. Медсестра и администрация школы вызвали скорую и полицию. В больнице выяснили, что у Максима сотрясение мозга, сломана рука и многочисленные гематомы. Соцслужбы на год запретили матери мальчика приближаться к нему, а отчима - отпустили под подписку о невыезде.
«Сергей не имел права протягивать руки к ребенку. Как можно так избить, что у ребенка сотрясение мозга! Я хочу, чтобы Сергей отбыл наказание и его лишили свободы», - говорит бабушка Оксана на канале «Украина».
Шокирующие подробности совместной жизни с Сергеем открыла его бывшая супруга. Женщина рассказала, что супруг жесткого бил ее и их детей, поэтому верит, что и Максим пострадал от него.
«Никто не в праве издеваться над детьми и, если такое происходит, то мы не вправе остаться в стороне! Иногда любовь матери к супругу тирана, может привести к серьезным трагедиям, но самое страшное, что могут пострадать дети!», - комментирует ситуацию ведущий ток-шоу Алексей Суханов.
Как описывает инцидент отчим? Прикрывает ли супруга мать Максима, и каким будет результата теста на полиграфе, станет известно сегодня.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!