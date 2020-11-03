Супермама 2 сезон: о чем важно помнить, если воспитание детей – задача папы?

Сегодня, 3 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей.

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Злата воспитывает двоих деток – доченьке Вике два года, сыну Саше – четыре. В их семье «добыча мамонта» – задача мамы. Злата 24/7 занимается бизнесом, работает в социальных сетях. Отец в это время находится с детьми. Мама уверена, что, несмотря на высокую занятость, достаточно близка с сыном и дочерью, но так ли это? И справляется ли отец с воспитанием?

«Я супермама, потому что за всей своей занятостью, я не забываю про своих деток и я все делаю только ради и для них. Чтобы у них было все, что им нужно, все, что они захотят», - отмечает героиня.

Так ли все идеально и гармонично в доме Златы? Смотрите сегодня в 18:00 на СТБ!