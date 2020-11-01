Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 22.10.2020)

22 октября на канале СТБ вышел 8 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Смотрите в 8 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Маме Ульяне 31 год и вместе с мужем-мусульманином она воспитывает 2-летнюю дочь Эмиру. Супруг Ульяны Мустафа родом из Ирака, и девушка живет по законам и традициям своего мужа. В семье царит полный патриархат: Мустафа материально обеспечивает жену и ребенка, а Ульяна занимается бытом и воспитанием Эмиры. Главная героиня проекта Супермама 2020 считает, что справляется со своими женскими обязанностями на все сто. Но оценят ли подобный стиль жизни ее конкурентки?

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