Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 22.10.2020)

1 ноября 2020 12:57 Александр Кива
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 22.10.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск (эфир от 22.10.2020)
пресс-служба

22 октября на канале СТБ вышел 8 выпуск 2 сезона шоу Супермама онлайн.

Читайте такжеНа СТБ состоится премьера шоу Дмитрия Карпачева – Супермама
Смотрите в 8 выпуске шоу Супермама 2 сезон

Маме Ульяне 31 год и вместе с мужем-мусульманином она воспитывает 2-летнюю дочь Эмиру. Супруг Ульяны Мустафа родом из Ирака, и девушка живет по законам и традициям своего мужа. В семье царит полный патриархат: Мустафа материально обеспечивает жену и ребенка, а Ульяна занимается бытом и воспитанием Эмиры. Главная героиня проекта Супермама 2020 считает, что справляется со своими женскими обязанностями на все сто. Но оценят ли подобный стиль жизни ее конкурентки? 

8 выпуск 2 сезона шоу Супермама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Еще больше материалов и выпусков проекта Супермама ПО ССЫЛКЕ

Облако тегов

СТБ видео Супермама телешоу Супермама-2 Супермама 2 сезон

Материалы по теме

Коп из прошлого: смотреть онлайн 3 серию (эфир 28.10.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 3 серию (эфир 28.10.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 2 серию (эфир 27.10.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 2 серию (эфир 27.10.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 1 серию (эфир 27.10.2020)
Сериалы

Коп из прошлого: смотреть онлайн 1 серию (эфир 27.10.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 21.10.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск (эфир от 21.10.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK