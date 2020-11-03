Таємниці ДНК 2 сезон: сможет ли героиня отыскать биологическую семью?

Сегодня, 3 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК». Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы.

38-летняя Валентина с рождения не знала родительской любви и никогда не видела биологических маму и папу. Героиня родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить в приемную семью. Сейчас женщина уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой в роддоме и часто думает над тем, почему биологические родители отказались от нее. Героиня уверена, что ее семья живет неподалеку, ведь ее часто путают с другой, похожей на нее женщиной.

Кроме того, Валентине удалось узнать, где территориально могут проживать ее родные, но самостоятельные поиски оказались тщетными. Чтобы найти ответ на самый важный вопрос в жизни, Валентина просит помощи у проекта «Таємниці ДНК».