Таємниці ДНК 2 сезон: сможет ли героиня отыскать биологическую семью?

3 ноября 2020 16:10 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: сможет ли героиня отыскать биологическую семью?
Таємниці ДНК 2 сезон: сможет ли героиня отыскать биологическую семью?
пресс-служба

Сегодня, 3 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу  «Таємниці ДНК». Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы.

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В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который поможет героине выяснить правду о своих биологических родных.

38-летняя Валентина с рождения не знала родительской любви и никогда не видела биологических маму и папу. Героиня родилась с тяжелым диагнозом, но, несмотря на прогнозы врачей, выжила и отправилась жить в приемную семью. Сейчас женщина уже и сама мама двоих детей. Валентина работает медсестрой в роддоме и часто думает над тем, почему биологические родители отказались от нее. Героиня уверена, что ее семья живет неподалеку, ведь ее часто путают с другой, похожей на нее женщиной.

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Кроме того, Валентине удалось узнать, где территориально могут проживать ее родные, но самостоятельные поиски оказались тщетными. Чтобы найти ответ на самый важный вопрос в жизни, Валентина просит помощи у проекта «Таємниці ДНК». Смотрите сегодня  в 19:00 на СТБ! 

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